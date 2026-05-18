“Espero volver a verte”: María Helena Döering rompe en llanto al hablar de su hijo y su distanciamiento

C Hace unos días, la actriz María Helena Döering, recordada por su participación en telenovelas como Bella calamidades, La viuda de blanco, La venganza y La saga, negocio de familia, estuvo como invitada en el programa Bravíssimo, de Citytv, donde no pudo contener el llanto al hablar de su hijo y su distanciamiento.

Alejandro Döering, hijo de la caleña, vive desde hace varios años en Europa, donde ha desarrollado una carrera en el mundo del modelaje, según contó él mismo en 2025 durante una entrevista en el programa La Red, de Caracol Televisión.

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En aquella ocasión, el joven aseguró que la trayectoria y el reconocimiento de su madre en el mundo del entretenimiento influyeron significativamente en su percepción del ámbito artístico desde muy pequeño.

Por ello, indicó que abrirse camino en el modelaje se convirtió en un sueño que aplazó durante varios años, mientras crecía rodeado de cámaras, libretos y grabaciones.

Sin embargo, para María Helena Döering estar lejos de su hijo ha sido uno de sus mayores retos; así lo dejó ver en pleno en vivo, donde protagonizó un emotivo reencuentro virtual con el joven y se mostró bastante conmovida.

Desde las redes sociales de Bravísimo, compartieron esta nostálgica escena, en la que se escucha a la actriz hacer un típico comentario de madre que provocó risas entre los presentadores, relacionado con la incertidumbre que le genera el bienestar de su hijo.

“Alejandro, come bien, te veo muy flaco”, expresó la actriz mientras secaba sus lágrimas con un pañuelo. Posteriormente, admitió que, aunque su ausencia es difícil de aceptar, también se siente agradecida con Dios de que su hijo esté cumpliendo su sueño.

“Solo tengo palabras de agradecimiento con la vida y las personas que creyeron en mi hijo. Cuídate mucho”, agregó María Helena Döering.

Por último, la actriz expresó que espera con ilusión volver a encontrarse con su hijo, quien dejó Colombia hace más de seis años y desde entonces ha logrado consolidar una vida estable y multicultural en el exterior.

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Alejandro es profesional en Negocios Internacionales. Tras iniciar su carrera laboral en el área de marketing en Europa, decidió apostarle a su pasión por el modelaje y dar sus primeros pasos en la industria de manera formal en 2025.

Actualmente, el hijo de María Helena Döering combina su rutina laboral con castings, sesiones fotográficas y entrenamiento físico, mientras busca consolidar su carrera como modelo internacional y aprovechar la riqueza cultural de Berlín como impulso para alcanzar nuevas metas.