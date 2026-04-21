Habló vecino de quien mató a integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Decía que le estaba haciendo brujería”

Sigue la conmoción en Bogotá por el brutal ataque que protagonizó un hombre contra Nicolás Perdomo y Henry Benavides, integrantes del equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso, a quienes asesinó con un arma blanca.

Este es el perfil del hombre señalado de asesinar a dos integrantes de la producción de Sin Senos si hay Paraíso

El agresor fue identificado como Josué Cubillos García, quien posteriormente fue linchado y murió tras sufrir diferentes heridas. El hecho se presentó el pasado sábado, por lo que poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles del sujeto.

Un vecino de Cubillos García habló con el diario El Tiempo y contó la forma en la que este hombre ya lo había intentado agredir a él. Todo ocurrió el 2 de abril de 2025 en el barrio Muzú, también en Bogotá.

Según comentó, fue abordado por el hoy fallecido, quien presentaba problemas de salud mental y con sustancias psicoactivas. “Josué se me acerca y me intenta agredir. En su rostro se veía que no estaba en sus cinco sentidos”, comentó.

Imágenes tras ataque a una producción audiovisual en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

“Era conocido en el sector que él tenía problemas psiquiátricos y temas de consumo de drogas. Me decía que yo le estaba haciendo brujería”, relató esta persona.

Tras este episodio, el denunciante fue a hablar con la familia de Cubillos García para comentarles lo que había ocurrido y pedirles que tomaran medidas. “Después de eso me enteré de que lo habían internado en un instituto para que se rehabilitara“, señaló.

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Otro dato que reveló el mencionado medio es que un allegado del hombre se acercó hasta Medicina Legal para identificarlo. Allí, un investigador de la Fiscalía le preguntó sobre las posibles motivaciones del ataque, por lo que este familiar hizo alusión a los problemas que tenía Josué.

“Presumo que fue un impulso basado en su condición. Él inició con todo esto hace tres años aproximadamente y consumía mucha marihuana; producto de ello le generó un cuadro psicótico y nervioso, lo cual en ocasiones le generaba trastornos agresivos e impulsivos, por lo que debía medicarse a diario, pero nunca tuvo disciplina”, manifestó.

Las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones del hecho. Foto: Noticias Caracol

En las últimas horas, se conoció el video en el que se observa cómo fue el ataque y se evidencia que el sujeto en ningún momento entabló palabra alguna con sus víctimas, sino que simplemente se les acercó y las agredió.

Por el momento, las autoridades siguen adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad qué fue todo lo que ocurrió en este lamentable hecho.