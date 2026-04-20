Tragedia en ‘Sin senos sí hay paraíso’: general Giovanni Cristancho explica cómo el atacante terminó asesinado

El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se pronunció. Lo hizo en medio de la conmoción nacional que hay por el asesinato de dos personas que trabajan en la producción de una nueva entrega de la serie Sin senos sí hay paraíso. En los hechos, también murió el atacante.

El oficial explicó que esta persona, un asesino con antecedentes psiquiátricos, de drogadicción y delincuencia, al parecer pensó que la persona que estaba frente a sí, en una reja, era un guardia de seguridad de una clínica que días atrás lo detuvo cuando él fue a buscar su propia historia clínica.

Confirman la identidad de agresor del equipo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’. Tiene antecedentes psiquiátricos

El video del ataque en una producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ en el centro de Bogotá. Los capturados quedaron en libertad

“Esta persona había sido denunciada por delito de amenazas. Esta persona tenía una historia clínica con el diagnóstico psicótico de trastorno asociado al consumo de sustancias estupefacientes, con episodios de desorganización del pensamiento y también, pues, un diagnóstico diferencial de esquizofrenia. Así mismo, también esta persona ya había sido atendida y hospitalizada por temas psiquiátricos y por drogadicción en varios institutos. Hay un tema para resaltar que creo que puede ser lo que ocurrió. El día anterior, esta persona había estado en el instituto solicitando una historia clínica. Nunca le pudieron dar la historia clínica, primero porque ustedes saben que es un instituto pediátrico. Y esta persona dio tres cédulas diferentes, entonces nunca pudo coincidir que le buscaran la historia porque dio tres cédulas diferentes”, explicó el oficial, inicialmente.

Víctimas de ataque mortal en grabaciones de Sin Senos Sí Hay Paraíso Foto: Foto: tomada de Redes Sociales

“Al momento que no le dan la historia clínica porque nunca se la encontraron porque no dio los datos concretos, se puso agresivo, los guardias de seguridad lo tuvieron que sacar y ahí, incluso, le quitaron los mismos guardias un arma cortopunzante y se fue algo airado”, agregó el comandante de la Policía en Bogotá. “Seguramente él, al otro día, volvió a pasar, me imagino; creemos que, como vio en la puerta a su primera víctima, pensó, creyó que tenían o hacían parte de la seguridad y lo agredió”, aseguró, al indicar que esta persona, con problemas mentales, relacionó ver a una persona de la producción de Sin senos sí hay paraíso en la calle con los guardias que lo controlaron un día antes, aunque no existiera relación alguna, y lo asesinó a sangre fría.

Luego, explicó el oficial en la emisora Blu Radio, uno de los compañeros de la producción salió en su defensa y también terminó asesinado. Y el asesino también terminó muerto, al parecer por linchamiento. “Definitivamente no asociamos otra circunstancia u otro elemento que nos pueda dar otra hipótesis”, agregó, al indicar que su familia no ha dado mucha información del sujeto José Cubillos, quien vivía con su madre.

Respecto a la muerte de Cubillos, de 24 años de edad, explicó el oficial: “En su momento colocamos a disposición de la Fiscalía a cuatro capturados que, anoche (domingo), en audiencia de control de garantías, les imputaron el homicidio, pero pues igual les otorgaron la libertad, alegando la defensa. Seguramente, ya en el proceso judicial, tendrán que demostrarlo”, aseguró.

Dos víctimas mortales deja ataque a producción de Sin Senos Sí Hay Paraíso. Aquí, el momento en que el asesino, de negro, ataca a la persona de amarillo, el 18 de abril de 2026 en Los Laches (Bogotá) Foto: Foto: Tomada de x

“Seguramente ahí va a valorar el juez, el fiscal en un momento determinado. Y lo hicieron (asesinarlo) para disminuirlo; si no, pues imagínese, alcanzó a generar el primer muerto, cuando salen otras dos personas; a uno lo asesina también y otro en este momento está herido en cuidados intensivos, o sea, si ellos no actúan, seguramente, no sé, esta persona cuántos muertos habría causado más”, agregó, sin dar más detalles respecto a la causa exacta que causó la muerte del criminal.

La tragedia ocurrió el sábado anterior, 18 de abril de 2026, en el barrio Los Laches, ubicado en el centro de Bogotá. Y el asesino, según se informó, buscaba su historia clínica, aún sin que se sepa para qué, en el Instituto Roosevelt, ubicado en inmediaciones de donde ocurrió esta tragedia.