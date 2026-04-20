“No se trató de un caso de hurto o intento de hurto, sino de un hecho de intolerancia”, señaló el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, tras conocer los detalles del ataque que ocurrió en las inmediaciones de una producción audiovisual en el centro de Bogotá.

Confirman la identidad de agresor del equipo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’. Tiene antecedentes psiquiátricos

En las últimas horas, y luego de las audiencias preliminares para legalizar la captura de algunas personas que harían parte de la producción audiovisual, se conocieron imágenes del momento del ataque, en las que se advierte que un solo hombre fue el responsable de lanzarse en contra de uno de los trabajadores de la producción.

Las imágenes revelan el momento de ese ataque y la reacción del resto de trabajadores de la producción, que se fueron tras el agresor, en lo que la Policía consideró un hecho de intolerancia en que otro de los trabajadores y el propio agresor resultaron asesinados. Ese video hace parte de los elementos de prueba.

“En la localidad de Santa Fe y en la vía pública se presentaron unos hechos donde un hombre, sin mediar palabra, agrede a otro con arma cortopunzante; posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causaría heridas a dos personas más”, señaló el comandante de la Policía de Bogotá.

Las personas que fueron presentadas ante jueces de control de garantías eran trabajadores de la producción, por lo que sus abogados anticiparon un hecho de legítima defensa tras insistir en que fue una respuesta al violento ataque del hombre y tratando de detenerlo.

Imágenes tras ataque a una producción audiovisual en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

Fuentes de la Policía advierten que el atacante sería una persona con problemas psiquiátricos que estuvo recluido en diferentes momentos en establecimientos de atención psicológica. Se trata de elementos de prueba que requieren de verificación y que harán parte de la investigación que arranca en la sección de Bogotá en la Fiscalía.

“La Policía Nacional, ante los lamentables hechos ocurridos en el día de ayer en la tarde en la localidad de Santa Fe, aclara que no fue ningún hurto ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron unos hechos de intolerancia”, señaló el general Cristancho.

Imágenes tras ataque a una producción audiovisual en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

El ente acusador entregó detalles durante las audiencias de lo que ocurrió en los momentos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad y la forma en que este hombre atacó a los trabajadores de la producción. Lo que hasta el momento se desconoce son las de este ataque, cuyo resultado generó luto en la industria audiovisual.