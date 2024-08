Drogas, violencia y humillaciones, incluso al frente de sus hijos; la denuncia de la esposa del famoso reguetonero Beéle. Tendrá que responder a la justicia

La situación no es solo grave para los menores, también los es para su pareja, Camila Andrea Rodríguez, quien es sometida a reiteradas humillaciones y lo describe así: “además de haber sido invisibilizada en su propia casa, además de no tener absolutamente ningún recurso económico, de ser sometida a humillaciones, a veces con silencio a veces con términos denigrantes, también tiene vetado el ingreso a determinados lugares de la casa, porque así se lo ha prohibido el denunciado . Ella no puede entrar al tercer piso de la casa en donde al parecer tiene cultivos de sustancias prohibidas, ni a la habitación en donde pernocta el señor Brandon de Jesús López, Beéle”.

Resulta indignante que mientras la carrera de Beéle está en ascenso y gana toda una fortuna por sus presentaciones, decidió no pagar la educación de uno de sus hijos. “Ha sido tal el estado de humillación que mi representada y los niños no tienen un seguro médico porque el denunciado no lo volvió a pagar. Además, por más de que mi representada le ha rogado que el niño mayor ya está en edad de entrar al jardín, no ha querido pagarle la educación a su hijo”, se lee en la denuncia.