Ella es Isabella Ladera, supuesta amante del cantante Beéle; esposa del artista dejó en evidencia pruebas de la traición

“Sin importar lo que digan de mí, yo elijo seguir actuando desde el amor. Esto es un chisme, es embuste. Estoy tranquila porque no hice nada malo. Estoy tranquila porque no rompí nada, no me metí en nada y no dañé nada. Estoy tranquila porque todo, en algún momento, va a tomar su lugar. Estoy tranquila porque a Dios no se le escapa nada y estoy en paz (...) Eso atrae hate, chismes y todo lo que no tiene que ver con el amor, por mi parte, sigan esperando la Isabella de siempre, las energías no mienten”, dijo.