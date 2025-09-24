Ana Karina Soto abrió su corazón sobre la filtración de su video íntimo y habló de expareja involucrada: “Nunca me enteré”

Ana Karina Soto se convirtió en una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, debido a su preparación y participación en grandes proyectos como Buen día, Colombia. Poco a poco, construyó una carrera sólida, logrando conquistar a miles de espectadores que se interesaron por saber más de su historia.

Sin embargo, la celebridad, años atrás, fue víctima de una situación lamentable en el ámbito mediático, precisamente después de que una expareja le vulnerara su intimidad. La comunicadora quedó como foco de reacciones, precisamente por el tipo de contenido que fue difundido sin su consentimiento.

De acuerdo con lo que se conoció, Ana Karina Soto vivió este tormentoso hecho en 2007, cuando sostenía una relación amorosa con un hombre. En un espacio íntimo, y sin su consentimiento, la presentadora fue grabada mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La integrante de RCN aseguró que no se dio cuenta de lo que pasó, pues apenas fueron unos segundos lo que terminó registrando el sujeto. Este clip se terminó convirtiendo en un problema para ella, ya que fue compartido cuando arrancó un nuevo vínculo amoroso con alguien más.

Ana Karina Soto, presentadora de "Buen día, Colombia". | Foto: Instagram

Ana Karina Soto relató que el video salió a la luz tras unas amenazas de su expareja, quien afirmaba que lo haría público. A pesar de que no le prestó atención y nunca lo creyó capaz, la acción se cumplió y se dio bajo el marco del compromiso que había adquirido ella con su novio de ese momento.

“Yo no sabía, no me pidió permiso, no tuvo mi consentimiento. Él me grabó y nunca me enteré, hasta mucho tiempo después, cuando terminé mi relación con él. Más adelante, al enterarse de que me iba a casar, decidió publicarlo”, dijo en Mujeres sin filtro.

La celebridad indicó que cuando recurrió a buscar ayuda con la justicia, su exnovio se adelantó y le hizo jugadas inesperadas, tal y como fue hackearle el correo, eliminar los mensajes amenazantes y eliminar las pruebas que lo relacionaran. El hombre negó todo y culpó a terceros, justificando que la filtración era ladrones que entraron a su hogar y se robaron un portatil.

“No apareció ninguna prueba. Yo le preguntaba por qué había hecho eso y él fingía demencia, decía que no sabía de qué hablaba. Fue un momento muy duro porque me sentí desprotegida y engañada”, comentó.

El dolor y la vergüenza invadieron la vida de la presentadora, quien logró sobreponerse a pesar del auge que tomó este tema. A pesar de que en ese entonces no habían muchas herramientas legales, impulsa en el ahora a que se denuncie y se tomen acciones respectivas contra quienes buscan hacer daño con este material.