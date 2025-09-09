¿Compartió el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle? Pilas porque podría tener consecuencias legales

Hay revuelo en redes sociales tras el video íntimo que se filtró entre la creadora de contenido Isabella Ladera y el cantante Beéle, el cual generó todo tipo de opiniones.

Sin embargo, las consecuencias por compartir este fragmento podría contener implicaciones legales debido a que este hecho es considerado un delito en Colombia contra la dignidad y la intimidad.

De acuerdo con el artículo 220 del Código Penal, difundir imágenes privadas de las personas sin autorización en redes sociales podría ser multado por 1.500 salarios mínimos o en su llegado caso, penas de 16 a 54 meses de prisión.

“El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, dice el Artículo 220.

Isabella Ladera y Beéle. | Foto: Tomada de Instagram @beele y @isabella.ladera

En medio de la polémica, Isabella Ladera se pronunció por medio de sus redes sociales donde se mostró bastante afectada por el video íntimo.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, escribió.

Adicionalmente, su equipo de abogados publicó un comunicado oficial, en el que expusieron formalmente la situación y dejaron en claro que su cliente no habría sido la encargada de distribuir las imágenes, como se le estaría acusando en redes sociales.