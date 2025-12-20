Gente

Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

La artista emocionó a sus fans con el lanzamiento de su primer tema como solista.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

20 de diciembre de 2025, 11:54 a. m.
La pareja de divorció tras la fuerte polémica por infidelidad con Isabella Ladera.
La pareja de divorció tras la fuerte polémica por infidelidad con Isabella Ladera. Foto: Tomada de redes sociales

A finales de 2024, Cara Rodríguez, quien fue esposa de Beéle durante varios años, sorprendió a su comunidad de seguidores en redes sociales al revelar y publicar una polémica conversación que el artista mantenía con la creadora de contenido Isabella Ladera.

Pese a que ambos sostenían relaciones amorosas de conocimiento público, en el intercambio de mensajes se evidenciaba un romance oculto, el cual quedó expuesto ante millones de personas que no dudaron en opinar y generar debate a través de distintas plataformas digitales.

Isabella Ladera, Beéle y Camila Rodríguez, esposa del reguetonero, protagonizan un triángulo amoroso que se ha viralizado en las redes sociales.
Isabella Ladera, Beéle y Camila Rodríguez, esposa del reguetonero, protagonizan un triángulo amoroso que se ha viralizado en las redes sociales. Foto: Tomada de Instagram @caraoficial_, @ isabela_ladera y @beelecito

La situación fue tan grave que Beéle y Cara dieron por terminado su matrimonio e incluso, llegaron a los estrados judiciales, pues se demandaron mutuamente por temas relacionados con el dinero y la custodia de sus dos hijos.

Pese a que cada uno continuó con su vida y con sus proyectos personales y laborales por separado, recientemente la también cantante acompañó a su expareja en uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, hecho que desató una ola de comentarios y opiniones en la comunidad digital.

Gente

Este es el influencer santandereano que se lanzó a la política y ahora es acusado de presunto engaño

Gente

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie: ”usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Gente

Actor de La primera vez de Netfllix se lanzó al mundo musical con nuevo sencillo, “los hombres en la música siempre hablan de mujeres”

Gente

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Gente

Así podría ganar la lotería el 20 de diciembre: números de Walter Mercado para cada signo

Gente

Cuarta vela de Adviento: La poderosa oración para encender este domingo 21 de diciembre y atraer la paz.

Gente

Los signos del horóscopo chino con mayor probabilidad de ganar la lotería el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

Gente

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

Música

Así se escucha ‘Stendhal’, lo nuevo de Beéle y Ozuna; fans afirman que tienen una canción digna del Mundial 2026

Música

Estos son los colombianos que lideran el Spotify Wrapped 2025: hombres y mujeres brillan en la lista

Ex de Beéle apareció en su concierto en Bogotá y desató rumores de reconciliación

Esta es la primera canción de Cara Rodríguez

A través de su cuenta oficial de YouTube, Cara publicó su primera canción, luego de varios meses en los que sus seguidores estuvieron a la espera de conocer su música, pues siempre dejó ver su talento mientras trabajaba de la mano de Beéle y se desempeñaba como corista en algunos de los años más importantes de su trayectoria en la industria.

En el tema titulado Hubiera sido bello, la artista habló de un amor del pasado que llegó a su fin sin cumplir muchas de las promesas que se hicieron y con una lista de sueños inconclusos.

YouTube video l1rEUQX8Rx0 thumbnail

“No puedo con la felicidad, hoy es el inicio de un camino muy lindo, Hubiera sido bello nació de mi historia y tu historia, quiero que cuando la escuches pienses en todo lo que viviste y hoy gracias a Dios estás aquí bien con salud y que no importa cualquier adversidad, siempre podrás! Esas madres que viven en lucha a diario y son las más fuertes del mundo por sus hijos", dijo a través de su cuenta de Instagram.

Las líneas de la canción hicieron que muchos recordaran lo ocurrido con Beéle y lo relacionaran con la producción musical, pues dejan ver cómo la separación de su familia impactó su vida.

Ex de Beéle reveló si volvió con el cantante y soltó detalles de llamada que recibió: “Increíble”

“Ya tenía nuestra casita en mi mapa de los sueños

Pa’ que viviéramos los dos y llegaremos a viejos (...)

Sería una vida bonita

Ver crecer nuestros pequeños sueños que no se dio

Y ahora son tan solo sueños

Pero el hubiera no existe

Por más que duela entenderlo

Es que no sirve de nada llorar

por lo que no llegó ni a recuerdo", dice en las primeras estrofas de la canción.

Mas de Gente

Modelo Isabella Ladera anuncia medidas legales tras filtración de video con el cantante Beéle.

Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

El creador de contenido es muy familiar y siempre visita a sus seres queridos. Foto: Instagram @felipesaruma.

Este es el influencer santandereano que se lanzó a la política y ahora es acusado de presunto engaño

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie,”usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie: ”usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Por su papel en La primera vez, Palau ganó el premio a mejor actor de reparto en los Premios India Catalina en 2024.

Actor de La primera vez de Netfllix se lanzó al mundo musical con nuevo sencillo, “los hombres en la música siempre hablan de mujeres”

Shakira junto a sus hijos, Milan y Sacha, en la premiere de Zootopia 2

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.

Así podría ganar la lotería el 20 de diciembre: números de Walter Mercado para cada signo

Día cuatro, corona de Adviento 21 de diciembre

Cuarta vela de Adviento: La poderosa oración para encender este domingo 21 de diciembre y atraer la paz.

¿Sientes que necesitas un golpe de suerte en tu vida? Según el horóscopo chino, los próximos días podrían ser el momento perfecto para jugar la lotería si eres un ratón, dragón o tigre.

Los signos del horóscopo chino con mayor probabilidad de ganar la lotería el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

Este es el nuevo famoso que hará parte del 'reality' del Canal RCN.

Este es el nuevo confirmado para ‘La casa de los famosos 3’; su expareja estuvo en la primera edición

Mi Pobre Angelito, famosa película de Navidad

Actores de ‘Mi pobre angelito’ se hicieron virales y generaron polémica en el aniversario de la película

Noticias Destacadas