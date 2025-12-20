Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

A finales de 2024, Cara Rodríguez, quien fue esposa de Beéle durante varios años, sorprendió a su comunidad de seguidores en redes sociales al revelar y publicar una polémica conversación que el artista mantenía con la creadora de contenido Isabella Ladera.

Pese a que ambos sostenían relaciones amorosas de conocimiento público, en el intercambio de mensajes se evidenciaba un romance oculto, el cual quedó expuesto ante millones de personas que no dudaron en opinar y generar debate a través de distintas plataformas digitales.

Isabella Ladera, Beéle y Camila Rodríguez, esposa del reguetonero, protagonizan un triángulo amoroso que se ha viralizado en las redes sociales. Foto: Tomada de Instagram @caraoficial_, @ isabela_ladera y @beelecito

La situación fue tan grave que Beéle y Cara dieron por terminado su matrimonio e incluso, llegaron a los estrados judiciales, pues se demandaron mutuamente por temas relacionados con el dinero y la custodia de sus dos hijos.

Pese a que cada uno continuó con su vida y con sus proyectos personales y laborales por separado, recientemente la también cantante acompañó a su expareja en uno de sus conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, hecho que desató una ola de comentarios y opiniones en la comunidad digital.

Ex de Beéle apareció en su concierto en Bogotá y desató rumores de reconciliación

Esta es la primera canción de Cara Rodríguez

A través de su cuenta oficial de YouTube, Cara publicó su primera canción, luego de varios meses en los que sus seguidores estuvieron a la espera de conocer su música, pues siempre dejó ver su talento mientras trabajaba de la mano de Beéle y se desempeñaba como corista en algunos de los años más importantes de su trayectoria en la industria.

En el tema titulado Hubiera sido bello, la artista habló de un amor del pasado que llegó a su fin sin cumplir muchas de las promesas que se hicieron y con una lista de sueños inconclusos.

“No puedo con la felicidad, hoy es el inicio de un camino muy lindo, Hubiera sido bello nació de mi historia y tu historia, quiero que cuando la escuches pienses en todo lo que viviste y hoy gracias a Dios estás aquí bien con salud y que no importa cualquier adversidad, siempre podrás! Esas madres que viven en lucha a diario y son las más fuertes del mundo por sus hijos", dijo a través de su cuenta de Instagram.

Las líneas de la canción hicieron que muchos recordaran lo ocurrido con Beéle y lo relacionaran con la producción musical, pues dejan ver cómo la separación de su familia impactó su vida.

Ex de Beéle reveló si volvió con el cantante y soltó detalles de llamada que recibió: “Increíble”

“Ya tenía nuestra casita en mi mapa de los sueños

Pa’ que viviéramos los dos y llegaremos a viejos (...)

Sería una vida bonita

Ver crecer nuestros pequeños sueños que no se dio

Y ahora son tan solo sueños

Pero el hubiera no existe

Por más que duela entenderlo

Es que no sirve de nada llorar

por lo que no llegó ni a recuerdo", dice en las primeras estrofas de la canción.