Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

Beéle se ubicó como uno de los cantantes más exitosos de la industria musical actual, debido al impacto que tuvo su música, sus letras y sus ritmos en el género urbano. El artista cautivó con su estilo y su toque, logrando captar las miradas de los amantes de su trabajo.

De acuerdo con lo que quedó registrado en este 2025, el famoso logró sacarla del estadio y vendió varias fechas para sus shows en el Movistar Arena, ubicado en Bogotá. Estos anuncios causaron toda clase de reacciones, teniendo en cuenta el crecimiento dentro de la escena artística.

Sin embargo, recientemente, tras alistarse para sus presentaciones el 17 y 20 de diciembre, el Canal RCN soltó una noticia importante, la cual estaba enfocada en el próximo show de la celebridad.

Según explicó el canal, se tomó la decisión de transmitir en vivo y en directo el concierto de Beéle, a partir de las 9:30 p.m. Los fanáticos que no contaron con suerte para ver al cantante, podrán disfrutar de este espacio de una manera distinta.

“El concierto que ha roto todas las marcas de asistencia se convierte en el primero en la historia en ser transmitido en vivo y en directo desde el Movistar Arena. Mañana miércoles 17 de diciembre a partir de las 9:30 p.m., el país vibrará con Beéle, el artista que mueve toda una generación, llevando esta experiencia musical única a cada hogar a través de RCN”, se reveló en un comunicado oficial.

En cuanto a las plataformas, se verá desde el canal RCN, la app del canal y los espacios de RCN Radio.

“El fenómeno barranquillero del artista permitirá a millones de seguidores vivir una experiencia inolvidable por la señal principal del Canal RCN, la App de Canal RCN y de RCN Radio. Disfrutando del espectáculo renovado, cargado de emoción, con la interpretación de todos los éxitos globales de Beéle y la presencia de invitados especiales que han sorprendido a los miles de asistentes”, agregó.