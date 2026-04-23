Clima en Medellín: conozca lo que dice el último pronóstico sobre las condiciones de este jueves, 23 de abril

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el último pronóstico sobre cuáles serán las condiciones climáticas que se tendrán en Colombia durante este jueves, 23 de abril.

Ideam advierte aumento del riesgo de deslizamientos y condiciones hidrológicas en varias regiones del país

En el caso de Medellín, se prevé un cielo mayormente nublado, que estará acompañado con una gran probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche.

De igual manera, se estima que la temperatura máxima es de 27 °C, por lo que se sigue manteniendo frente a los últimos días.

Para el departamento de Antioquia, según el Ideam, se tendrá un cielo mayormente nublado a cubierto, con probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes y persistentes, especialmente en el norte y oriente.

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

En otras zonas de la región Andina también se tendrán estas mismas condiciones, más específicamente en los departmentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Caldas.

Por otra parte, no se descartan precipitaciones entre ligeras y moderadas en zonas del centro y sur de Risaralda y norte de Quindío, principalmente durante la tarde y noche.

De acuerdo con el informe, este será el clima en las otras ciudades principales del país:

Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias intermitentes, particularmente de carácter ligero, durante algunas horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 32 °C).

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Bucaramanga: Se estiman condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias intermitentes; las más intensas son probables en horas de la tarde. (T. máx.: 26 °C).

Se estiman condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias intermitentes; las más intensas son probables en horas de la tarde. (T. máx.: 26 °C). Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C).

Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C). Cartagena: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, en horas de la tarde son posibles lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 31 °C).

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images