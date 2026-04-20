Pronóstico del clima para la semana del 20 al 24 de abril de 2026: aliste el paraguas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el pronóstico del clima para la semana del lunes 20 al viernes 24 de abril.

¿Dejará de llover?: el Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas

Inicialmente, el informe oficial señala que el territorio nacional experimentará un comportamiento climático dividido entre precipitaciones constantes en el centro y sur del país, y una marcada estabilidad térmica con altas temperaturas en la zona norte.

Para este lunes 20 y martes 21 de abril, el organismo prevé que las lluvias se concentren principalmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

En el departamento del Chocó se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes, mientras que en sectores de Antioquia, el Eje Cafetero y Cundinamarca el régimen será de lluvias intermitentes.

Las temperaturas más altas se concentrarán en la región Caribe, principalmente en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena, donde predominará el tiempo seco.

Aumento de lluvias a mitad de semana

El miércoles 22 de abril se perfila como la jornada con mayor actividad húmeda. Según el Ideam, se espera un nuevo aumento en la intensidad de las lluvias en gran parte de la geografía nacional. En la región Andina se prevén lluvias generalizadas, especialmente en Tolima, Huila y Cundinamarca, mientras que en la Amazonía no se descartan tormentas eléctricas aisladas.

Mapa climático del miércoles 22 de abril del Ideam. Foto: Ideam

Este patrón de humedad contrastará nuevamente con la situación en el Caribe y el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde las probabilidades de precipitación se mantendrán bajas y el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Las autoridades meteorológicas destacan que, pese a las lluvias en el interior, los valles bajos de los ríos Magdalena y Cauca continuarán registrando condiciones cálidas.

Clima al cierre de la semana

Para los días jueves 23 y viernes 24 de abril, el pronóstico indica una transición hacia lluvias de intensidad ligera a moderada. En el Pacífico colombiano habrá periodos de alternancia entre humedad y tiempo seco, mientras que en el piedemonte de la Orinoquía las precipitaciones serán aisladas.

Mapa climático del jueves 23 y viernes 24 de abril del Ideam. Foto: Ideam

En la región Caribe predominarán condiciones estables y tiempo seco hacia el norte, con registros de calor intenso en zonas de Vichada, Casanare y los sectores bajos del Tolima.

El instituto aclaró que, aunque las lluvias serán frecuentes en la Amazonía, no se prevé la formación de núcleos intensos generalizados durante el cierre de la semana.

La entidad recomienda a la ciudadanía estar atenta a los niveles de los ríos en las zonas de mayor precipitación, especialmente en las regiones Andina y Pacífica, donde la saturación de los suelos es mayor debido a los acumulados previstos para los próximos cinco días.