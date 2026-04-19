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¿Dejará de llover?: el Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas

La entidad entregó su más reciente reporte sobre el clima del país.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de abril de 2026, 8:07 p. m.
Ideam entregó el reporte del clima de las próximas horas.
Ideam entregó el reporte del clima de las próximas horas. Foto: Composición Semana/ Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones climáticas para las próximas horas en el país y el panorama para las primeras horas del lunes 20 de abril.

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En primer lugar, la entidad indicó que, durante las últimas horas, se ha observado tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional, exceptuando áreas ubicadas en sectores del centro y sur de Chocó, norte de Valle del Cauca y occidente de Nariño donde hubo reporte de lluvias con tormentas eléctricas.

Reporte del clima para el domingo 19 de abril.
Reporte del clima para el domingo 19 de abril. Foto: Ideam

Además, la entidad indicó que se evidenciaron lloviznas dispersas en áreas del centro y sur de Antioquia, Santander, norte de Cesar, Boyacá, Cundinamarca, Caquetá y Amazonas.

“En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalece el tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente cubierto”, señaló el Ideam.

Para la tarde y noche de hoy, el Ideam señaló que se prevé aumento de la nubosidad con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas en zonas del sur de La Guajira, norte de Magdalena y Cesar y Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía. Probabilidad de lloviznas en el sur de Bolívar y en sectores de Santander, Risaralda, Quindío, Huila, occidente de Arauca, Casanare, Meta y Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Pronóstico del clima.
Pronóstico del clima. Foto: Ideam

“En el resto del país, incluidas las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son estimadas condiciones secas con cielo entre despejado y parcialmente cubierto”, puntualizó el Ideam.

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Pronóstico por regiones

  • Región Caribe: se espera tiempo seco en gran parte de la región, salvo algunas lluvias ligeras en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta.
  • Región Andina: se prevé tiempo seco en varios sectores de la región; sin embargo, son probables lluvias ligeras en el sur de Santander, occidente de Boyacá y sur de Antioquia.
  • Región Orinoquía: se espera tiempo seco generalizado, aunque no se descartan precipitaciones ligeras en el oriente de Vichada.
  • Región Pacífica: se estiman lluvias ligeras a moderadas en el departamento de Nariño, así como en el occidente de Valle del Cauca y oriente de Chocó y sur de Cauca. En el resto de la región predominarán condiciones secas.
  • Región Amazonía: se prevé que las precipitaciones de mayor intensidad se presenten hacia el suroccidente de Caquetá mientras que, será con lluvias ligeras y aisladas en el oriente de Amazonas, Vaupés y Guainía.