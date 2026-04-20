La capital registrará lluvias de variada intensidad durante el día, con mayor actividad en horas de la tarde y temperaturas cercanas a los 19 °C.

El clima hoy en Colombia: lluvias, nubes y pocos espacios de sol

Lluvias y cielos nublados marcarán el clima en Bogotá durante la jornada según el Ideam

La capital del país tendrá este lunes un comportamiento climático variable, con predominio de nubosidad y presencia de lluvias intermitentes a lo largo del día, de acuerdo con el más reciente pronóstico emitido por el Ideam en convenio con el Idiger.

Durante la madrugada, Bogotá registró condiciones mayormente secas, aunque con cielo cubierto en gran parte de la ciudad.

Sin embargo, no se descartaron algunas lloviznas aisladas en sectores del sur y oriente, donde la humedad se mantuvo más persistente.

La temperatura mínima descendió hasta los 9 °C, reforzando el ambiente frío característico de las primeras horas del día en la capital.

Para la mañana, el pronóstico indica un incremento en la inestabilidad atmosférica, con la posibilidad de lluvias ligeras y lloviznas principalmente en zonas del sur, oriente y centro de la ciudad.

Localidades como San Cristóbal, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar serían las más propensas a estas precipitaciones tempranas, en un escenario dominado por cielos mayormente nublados.

En horas de la tarde se espera el periodo más activo del día en términos de lluvia.

Según el Ideam-Idiger, se prevén precipitaciones de variada intensidad en amplios sectores de Bogotá, con mayor incidencia en localidades como Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero y Teusaquillo.

Este comportamiento podría generar cambios rápidos en las condiciones del tiempo, pasando de cielos nublados a lluvias en cortos periodos.

La temperatura máxima estimada para la jornada alcanzará los 19 °C, lo que mantendrá un ambiente fresco durante gran parte del día, especialmente en medio de las precipitaciones.

Hacia el inicio de la noche, el pronóstico mantiene la probabilidad de lluvias ligeras en sectores del norte y centro de la ciudad, particularmente en localidades como Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero, Suba y Usaquén.

En el resto del territorio capitalino se esperan lloviznas dispersas, con tendencia a la disminución gradual de la intensidad de las precipitaciones.

Bogotá amanece con cielo nublado y probabilidad de lluvias en diferentes momentos del día, según el pronóstico oficial. Foto: Getty Images

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los cambios repentinos del clima, portar paraguas o impermeables y evitar transitar por zonas con posibles encharcamientos o acumulación de agua.

También se sugiere precaución en vías principales durante episodios de lluvia, debido a la reducción de visibilidad y el aumento del riesgo de accidentes de tránsito.

Las autoridades han reiterado el llamado a seguir los reportes oficiales durante el día, ya que las condiciones atmosféricas en Bogotá pueden cambiar rápidamente debido a la dinámica habitual del clima en la Sabana.