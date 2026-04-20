El Ideam advierte un día inestable en gran parte del territorio nacional, con lluvias moderadas a fuertes y cielos mayormente nublados en varias regiones.

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Lluvias intensas y nubosidad dominarán gran parte del país según el Ideam

El pronóstico del clima para Colombia en las próximas 24 horas anticipa una jornada marcada por abundante nubosidad en gran parte del territorio nacional y lluvias de variada intensidad, que en algunos sectores podrían ser moderadas a fuertes.

De acuerdo con la autoridad meteorológica, las condiciones más inestables se concentrarán en horas de la tarde, la noche y la madrugada, cuando se espera el mayor desarrollo de precipitaciones.

En la región Caribe predominarán los cielos entre nublados y parcialmente cubiertos, con tiempo mayormente seco en el norte y nororiente, especialmente en zonas costeras.

Sin embargo, en el sur y oriente de la región sí se esperan lluvias que podrían ser intensas en algunos momentos del día, afectando sectores de departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Cesar.

En el mar Caribe, aunque la tendencia general será de estabilidad, no se descartan lloviznas aisladas cerca del golfo de Urabá.

En el archipiélago de San Andrés y Providencia podrían presentarse lluvias ligeras y esporádicas.

La región Andina será una de las más afectadas por la inestabilidad atmosférica, con cielos mayormente cubiertos y lluvias frecuentes a lo largo del día.

Departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima tendrán alta probabilidad de precipitaciones en distintos momentos, algunas de ellas de carácter moderado a fuerte.

En zonas como Caldas y Risaralda las lluvias serán más puntuales, mientras que en Quindío se prevén lloviznas ocasionales.

En la región Pacífica también se espera un panorama bastante húmedo, con lluvias que podrían ser intensas especialmente en el Chocó durante la noche y la madrugada, así como en zonas de Cauca y Nariño en horas de la tarde y la noche.

En el Valle del Cauca, las precipitaciones más significativas se concentrarían hacia el norte y el sur del departamento durante la tarde.

Aunque el océano Pacífico tendrá momentos de relativa calma, no se descartan lluvias ligeras hacia el final del día.

La Orinoquía presentará un comportamiento variable, con nubosidad abundante y lluvias en sectores del Meta, especialmente en el piedemonte llanero, además de algunas precipitaciones en áreas del occidente de Arauca, Casanare y el oriente de Vichada.

El resto de la región tendrá condiciones más secas, aunque con presencia de nubosidad.

En la Amazonía, el pronóstico indica una de las mayores concentraciones de lluvias del país, con precipitaciones frecuentes en Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés y sectores de Guaviare y Guainía.

En varias de estas zonas se esperan acumulados importantes, especialmente en horas de la tarde y la noche.

San Andrés presenta cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvias ligeras y tiempo mayormente seco durante la jornada. Foto: Getty Images

Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia durante las próximas 24 horas según el Ideam

El Ideam también entregó el comportamiento esperado en las principales capitales del país: