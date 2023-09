¿Qué opina María Isabel? ¿Nos certificará Estados Unidos?

Si el informe de los Estados Unidos fuera sincero, ahora que se discute como sucede cada septiembre, si Estados Unidos va a certificar o no a Colombia este año en la lucha contra las drogas, pues tendría que revelar que los cultivos de coca en Colombia se han disparado desde que en el gobierno Petro se decidió no erradicar cultivos ilícitos, por lo menos en los casos de los pequeños cultivadores, por considerarlos el eslabón más débil de la cadena del negocio del narcotráfico.

Y más bien volcar sus esfuerzos hacia la interdicción, lo cual no le ha gustado para nada a los republicanos, pero los demócratas, partido de gobierno, consideran por ahora que sería demasiado costoso descertificar a Colombia en cuanto a labores que todavía adelantamos conjuntamente los dos países, como la interdicción y la lucha contra los crímenes ambientales.

Por lo demás, por razones que aún no son claras, Estados Unidos suspendió su monitoreo satelital de los cultivos de coca y solo está activo el de las Naciones Unidas que es muy poco confiable. No sabemos si es la decisión del gobierno norteamericano se tomó ante la seguridad de que no existiendo erradicación de cultivos ilícitos, pues la extensión de los cultivos de coca necesariamente ha subido.