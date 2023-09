Estas son las 10 explosivas revelaciones del general (r) Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa del Gobierno Petro: quedan muy mal Verónica Alcocer, el ministro Iván Velásquez, el asesor Juan Fernández y el expresidente Juan Manuel Santos

1. Las presiones para la compra de 3 helicópteros

R.D.: Él me dijo que la primera dama tenía un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa.

R.D.: “ General, el asunto es de los helicópteros. La primera dama tiene interés en que se adquieran”. Y yo le dije: “Mire, Juan, esa es una actividad que es responsabilidad de la Fuerza Aérea, nosotros no los adquirimos, porque no está entre las funciones, ni contratar, ni hablar, ni recibir.

V.D.: ¿Pero no le pareció raro que, en lugar de decirle que era el presidente, le dijera que era la primera dama?

R.D.: Sí, bien raro porque la primera dama no tenía por qué estar decidiendo por ninguna empresa en la compra o no compra de elementos militares.

2. La millonaria coima que le ofrecieron

R.D.: Sí, a mí me ofrecieron.

R.D.: Me ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves.

3. Los helicópteros rusos MI

El exviceministro denunció que de una flotilla de aproximadamente 20 helicópteros rusos MI, 10 de las aeronaves están en preservación, porque no pudieron ser llevadas a mantenimiento a Rusia por falta de pólizas. Tampoco se arreglaron en Colombia, que fue la recomendación que hizo Díaz.

4. Lo que sabe de la empresa Bell

R.D.: Sí. Me dijo: “Se distribuía y no había tanto misterio”. Yo le dije al señor Montaño que le agradecía su visita y que le pedía el favor de que se retirara de mi oficina.

R.D.: Después recibo una llamada de una persona con la cual había tenido relación cuando estuve en el servicio activo. Me dijo que el expresidente Santos me solicitaba que recibiera una comisión que venía de Estados Unidos, de esa empresa (Bell).

R.D.: Sí. Mandó un mensaje a través de un oficial que me conocía. Me llamó y me dijo: “Mire, lo están buscando para que reciba una comisión de los Estados Unidos”.