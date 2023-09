El exviceministro de Defensa Ricardo Díaz, en entrevista con SEMANA, salpicó a los hermanos Ángela y Camilo Benedetti. ¿Qué dijo?

Almuerzo con la esposa del general (r) Ricardo Díaz

“Le dije que me habían abordado y me habían ofrecido un dinero para la compra de unos helicópteros. Como eso no se había dado, entonces habían dicho que había que desprestigiar mi nombre, afirmando que me habían entregado 4.000 millones de pesos por la compra de la batería antiaérea Barak”, manifestó Díaz.

Sobre la respuesta de Velásquez, el general en retiro señaló: “Él me preguntó cómo había adquirido esa información. Le dije que me había sido suministrada por una persona que había estado en esa reunión y que mi obligación era ponerlo al tanto de lo que estaba pasando. Él tomó nota de los nombres, me dijo que tenía otras actividades y me retiré de la oficina. Más tarde me llaman y me dicen que en ese momento estaban reunidas las personas que me mandaron el mensaje y estaban tratando de averiguar quién fue la persona que filtró la información. A partir del momento, el ministro toma unas acciones”.