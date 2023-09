“Tengo dudas de que esté bien”: el exviceministro de Defensa Ricardo Díaz se refirió, en entrevista con SEMANA, a la salud del presidente Gustavo Petro

“Me recibió el entonces candidato en compañía de la señora Laura Sarabia, que se encontraba en su séptimo u octavo mes de embarazo. Ya había ganado la primera vuelta. Petro me mencionó que tenía información de que iban a atentar contra su vida, pero la impresión que tuve era que estaba demasiado cansado. No coordinaba las cosas que decía. Estaba como ido”, señaló Díaz en entrevista con SEMANA .

Díaz, al ser interrogado sobre la presentación del entonces candidato a la presidencia, manifestó que no vio su aspecto como siempre. “Era el de una persona agotada físicamente. Su cara estaba como transfigurada. No sé si por el cansancio”, manifestó el general en retiro.

“¿Cómo así que desvariaba?”, le preguntó Vicky Dávila al exviceministro, a lo que contestó: “De pronto no se concentraba en lo que tenía que decir. Fue una reunión de diez o veinte minutos. Pero su comportamiento no era el mismo que se le ha conocido en reuniones anteriores. No era la misma persona”.