¿Ciudadano italiano? “No sabía que se podía siendo presidente”: Bernie Moreno cuenta qué le sorprendió de la visita de Petro a Trump

La visita de Gustavo Petro a Donald Trump dejó algunos episodios muy pintorescos. Uno de ellos tuvo que ver con la historia que contó el presidente colombiano sobre la nacionalidad de Bernie Moreno. Como se sabe, el senador republicano nació en Colombia y emigró a los Estados Unidos con su familia cuando tenía cinco años.

Petro, en una conversación ante la comunidad de colombianos en Estados Unidos, dijo: “Yo creí que sabía Trump que era colombiano, y resulta que nos quedamos con la boca abierta. Yo lo metí en un problema, pobrecito, porque (risas) el tipo no sabía que él había ocultado que era colombiano a su jefe, el señor Trump... Pero entonces le dijo: ‘Usted que es de Colombia’ y lo metí en un problemón. Se puso rojo el hombre porque, porque no había contado la verdad. Yo dije: ‘No, pues que los colombianos aquí quieren irse a Colombia, les gustaría irse a Colombia’. Dijo: ‘Yo no’. A ver, ¿cómo así?”.

Bernie Moreno cuenta la verdad sobre la reunión de Petro con Trump y hace advertencia: “Bajo matrícula condicional”

El embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, profundizó sobre ese momento. En entrevista con Blu Radio aseguró: “Fue curioso... El presidente Petro estaba hablando de los colombianos en Estados Unidos y dijo en un momento que la mayoría de los que viven allí quieren regresar a Colombia. (…) Entonces Bernie Moreno levantó la mano y dijo: ‘No, pero yo sí me quiero quedar aquí. Trump dijo: ‘Ah, ¿usted es colombiano?’. Y Moreno dijo: ‘Sí, sí, yo nací en Colombia’. O sea, Trump no sabía que él era colombiano y dijo que pensó que él era italiano. No sé si se trata de comedia, desconocimiento de Trump o la actitud de Moreno, pero a mí me sorprendió y me pareció increíble”, dijo.

El senador Bernie Moreno contó su versión sobre ese episodio en entrevista con María Isabel Rueda. “¿Es verdad que el presidente Trump pensó que usted era de origen italiano?“, le preguntó la periodista.

El cuento, narrado por Moreno, tiene una interpretación distinta. “Obviamente el presidente Trump estaba haciendo una broma. Conoce mis orígenes colombianos o si no, yo no habría estado en esa habitación, y él aprecia mi punto de vista. Pero el presidente Trump es el que está a cargo de todo. El que decide la política extranjera de los Estados Unidos. Eso sí, toma muy buenos consejos de Marco Rubio. El presidente quiere a una América Latina fuerte, segura y próspera, porque eso es bueno para los Estados Unidos. Y quiere el fin del tráfico de drogas. Y también ponerle fin a toda esta migración ilegal. Y como Trump, que es un hombre tan inteligente, sabe que eso solo se logra con países prósperos y seguros. Lo que es gracioso sobre ese episodio es que aprendí algo del presidente Petro…“

¿Roy Barreras fue a pedir pista a Washington? Esto contestó el senador Bernie Moreno

Lo que Moreno agregó al episodio es que la sorpresa no fue propiamente por su nacionalidad, sino por la del presidente Petro. “No me había dado cuenta de que él es ciudadano italiano. No sabía que eso se podía ser siendo presidente. En EE. UU. no se puede, por cierto... No puedes servir en el oficio público si eres ciudadano de otra nación. Me sorprendió que el presidente de Colombia pudiera ser un ciudadano italiano. Tengo que volver a mis clases de cívica de Colombia”.

Y agregó: “Eso es algo que no puede pasar aquí en Estados Unidos. Por eso me sorprendí tanto, y más al ver que él estaba muy orgulloso de ello. La única persona de esa administración de la que puedo decir que estoy muy impresionado es con (el ministro de Defensa) Pedro Sánchez, un buen hombre. Hace un buen trabajo y es muy serio. Siempre es bueno verlo”.