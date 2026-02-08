CONFIDENCIALES

¿Roy Barreras fue a pedir pista a Washington? Esto contestó el senador Bernie Moreno

El congresista republicano se refirió a la visita del candidato a Estados Unidos en su entrevista con María Isabel Rueda. Respondió si Barreras le pidió cita.

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 1:11 p. m.
Bernie Moreno respondió si Roy Barreras le pidió cita cuando fue a Washington.
Bernie Moreno respondió si Roy Barreras le pidió cita cuando fue a Washington. Foto: Fotomontaje SEMANA

El viaje de Roy Barreras a Washington generó rumores y controversia. En Centro Democrático aseguró que el candidato había hecho una gira para lograr el guiño de los Estados Unidos en contra de Iván Cepeda. “El habilísimo Roy Barreras tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda, si lo sacan de la Lista Clinton. ¿Lo negará don Roy?“, escribió el partido en su cuenta de X.

Roy Barreras confesó que en Washington sí habló sobre Iván Cepeda y contó todo lo que dijo: “No se equivoquen”

En entrevista con SEMANA, el candidato aseguró que el propósito de su viaje fue todo lo contrario: “Se lo dije a quien quiso escucharme en Washington, les dije que no se equivoquen, porque Cepeda es un hombre honesto, austero, defensor de derechos humanos y dialogante.

YouTube video WOi_cCDRGBs thumbnail

En su entrevista con Bernie Moreno, en el diario El Tiempo, la periodista María Isabel Rueda le preguntó si había tenido oportunidad de verse con Barreras.

El congresista republicano contestó: “Sí, brevemente en el Capitolio. Él quería presentarse. Soy como el presidente Trump: escucho a quien quiera compartir conmigo su punto de vista de cómo podemos fortalecer las fronteras entre Colombia y los Estados Unidos a favor de ambos países. Cuando estuve en Colombia me reuní además con el propio Petro, con Miguel Uribe, con los alcaldes del país, con varios líderes de negocios; no se trata de respaldos políticos, es simplemente escuchar. La Colombia que yo conozco es la que cree en la libertad, en la democracia, en el sueño de poder vivir la vida sin importar dónde empezaste. Mi padre solía decir algo que probablemente no puedas escribir: “Los colombianos somos berracos”. En mi opinión personal —nada que ver con el gobierno de Estados Unidos ni con mi rol como senador—, Colombia debería buscar un líder que pueda demostrar eso y exhibir la grandeza de Colombia en el escenario internacional".

Bernie Moreno cuenta la verdad sobre la reunión de Petro con Trump y hace advertencia: “Bajo matrícula condicional”

El senador le dio a la periodista sus impresiones sobre la cita de ambos presidentes, a la que él también asistió. "Lo más importante de la reunión fue dejar en claro que si los países de América Latina quieren comprometerse con los Estados Unidos, el presidente Trump puede ayudarles a hacer cosas beneficiosas. Del resto, obviamente no creo que la situación haya cambiado: hay mucha cocaína produciéndose en Colombia, donde el narcoterrorismo tiene a mucha gente amenazada".

Ante la pregunta de si entonces no había cambiado nada de fondo, Moreno respondió: “Nada sustancial. Lo que cambió es que los Estados Unidos pusieron al presidente Petro bajo una especie de matrícula condicional durante los próximos meses. Muchas veces EE. UU. ha tenido reuniones con países que atraviesan internamente situaciones de altas temperaturas, pero eso es apenas un paso. Este con el presidente Petro es un ejemplo”.

