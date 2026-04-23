El pronóstico del Ideam-Idiger anticipa lluvias ligeras y moderadas en Bogotá durante el día, especialmente en la tarde y en zonas del norte, oriente y sur.

Lluvias y cielos grises: así pinta el clima hoy en Colombia

Lloviznas y cielos nublados en la capital

La capital del país enfrentará una jornada marcada por la nubosidad y la posibilidad de lluvias intermitentes en distintos momentos del día, especialmente en la tarde.

Esto se presentará especialmente en sectores del norte, oriente y sur de la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico emitido por Eliana Fonseca, en el marco del convenio Ideam-Idiger, Bogotá inició el día con condiciones inestables desde la madrugada, y el comportamiento del clima se mantendrá variable a lo largo de la jornada.

Durante las horas de la madrugada se registraron lloviznas y lluvias ligeras en sectores del norte de la ciudad, acompañadas de un cielo mayormente nublado.

En este periodo, la temperatura mínima se ubicó cerca de los 11 °C, reflejando las condiciones frías habituales de la capital en horas nocturnas y de inicio de jornada.

Para la mañana, el pronóstico indica un cielo entre parcial y mayormente nublado en Bogotá.

Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras en sectores del sur de la capital.

En el resto del territorio urbano se prevé predominio de tiempo seco, lo que sugiere una mañana relativamente estable en algunas zonas de la ciudad.

La tarde será el periodo más inestable del día, con un cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en sectores del norte, oriente y sur de Bogotá.

Este comportamiento podría generar cambios en la movilidad, especialmente en horas pico, cuando coinciden las precipitaciones con el mayor flujo vehicular.

Durante la noche se espera la persistencia de lluvias ligeras, principalmente en sectores del oriente de la ciudad, aunque también con cielo parcialmente nublado en el conjunto de la capital.

La temperatura máxima estimada para el día será cercana a los 19 °C, manteniendo el ambiente frío característico de Bogotá.

Lloviznas y cielos nublados acompañarán el clima en Bogotá durante gran parte del día, según el pronóstico oficial. Foto: Composición Semana Imagen tomada de la red social de X del perfil @IDIGER/ Getty Images

Recomendaciones para los ciudadanos en Bogotá

Ante este panorama de lluvias intermitentes, se recomienda:

Llevar paraguas o impermeable durante todo el día, especialmente en la tarde.

Prever tiempos adicionales de desplazamiento por posibles lluvias en horas pico.

Evitar transitar por zonas con encharcamientos o baja visibilidad.

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