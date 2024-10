Petro encendió la polémica: anunció que su Gobierno comprará cosechas de coca en El Plateado. “Nos van a caer rayos y centellas”

“Pero bien, nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Nos van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Pero, si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas”, dijo Petro.