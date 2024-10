Congresista y exgobernador del Cauca dice que gobierno Petro no fue el primero en llegar a El Plateado: “Intervención tardía, pero necesaria”

Óscar Campo: Es una acción tardía, pero necesaria. Hemos reclamado que se tenga el control territorial por parte del Estado, pero nos deja serias dudas frente a la planeación de la misma, no tanto frente a lo militar sino con las acciones integrales que debe tener un trabajo de estos en un enclave que ha tenido el narcotráfico por muchos años y que, además de ello, hay una situación social muy compleja porque hay una población que, en su gran mayoría, depende de la comercialización de la hoja de coca.

SEMANA: ¿Es decir, no es la primera vez que el Gobierno llega a El Plateado?

SEMANA: El presidente Gustavo Petro no fue a El Plateado, pero envió a sus ministros. ¿Le causó curiosidad?

O.C.: No, creo que cualquier acción militar de este calibre tiene que ser casi que exclusiva de los militares. Ya habrá el momento de la consolidación donde el Ejecutivo pueda entrar con la inversión social o algunos proyectos que ayuden a consolidar la presencia del Estado. Mientras tanto, no se hace necesario que el Presidente esté dirigiendo una acción militar.

O.C.: El listado de promesas del gobierno del cambio en el Cauca ya son larguísimas. Los consejos de seguridad que ha presidido el doctor Gustavo Petro siempre tienen las características de que se promete. La toma con cultivos de café del Cañón del Micay, por ejemplo, y hasta ahora no han logrado sembrar una mata de café. Igualmente, la famosa Misión Cauca que generó una expectativa enorme con los alcaldes, con voceros de la sociedad caucana. Este es el momento en que no hay una partida que prometa en términos contractuales para poder ejecutar proyectos. Vemos que las inversiones no necesariamente van acompañadas de acciones que logren concretarse. Esperamos que el Gobierno pueda ayudar con prontitud a ejecutar lo que ya la gente tiene en sus mentes como una prioridad.