Yina Calderón hizo polémico comentario sobre Lina Tejeiro; recordó cuando la tildó de “resentida”

Una vez más, la influenciadora y exprotagonista de novela del canal RCN Yina Calderón es centro de atención, esta vez por lanzar un polémico comentario sobre la actriz Lina Tejeiro, de quien aseguró sin filtros que no es de su agrado.

Esta revelación la hizo en medio de una entrevista en el programa Los impresentables , de Los 40 Principales, motivo por el que los locutores le preguntaron cuál era la razón por la que la actual presentadora de La casa de los famosos Colombia por ViX no es una de sus figuras públicas favoritas, sino todo lo contrario .

En ese momento, Calderón recordó una amarga experiencia que tuvo con Tejeiro cuando, en medio de un evento en el que coincidieron, ella se animó a pedirle una fotografía, pero la actitud de la actriz, según la influenciadora, no fue la mejor.

“Nosotros estábamos en ‘Cabaret’ (...), entonces yo la vi. Estaba recién salida de Protagonistas (de Nuestra Tele). La vi y dije: “Samy’, la de Padres e hijos, y me fui a pedirle una foto. Gracias a ella, yo no le pido fotos a nadie”, contó inicialmente la huilense.

“ Yo fui a pedirle una foto y le dije: ‘¡Ay!, ¿me regala una foto?’ Y ella muy amablemente me dijo ‘sí’. Yo me le hice al lado y nos tomamos la foto ”, agregó.

Hasta ese momento, la experiencia parecía ser especial, pero Yina aseguró: “Me doy cuenta de que ella le hizo a la amiga así (seña de vomitar), que yo qué asco. Entonces yo dije: ‘¿Cómo es posible que yo venga a pedirle una foto y esta mujer se porte de esta manera? Desde ahí, no me simpatiza, pero no pasó a más”.