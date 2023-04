Famosos colombianos reaccionan a la fatídica portada de Karol G en ‘GQ’

- Foto: Getty Images for The Latin Recor

La desastrosa portada de Karol G en ‘GQ’ sigue dando de qué hablar en todas las redes sociales aun cuando la publicación eliminó la imagen principal y las demás fotos que hacen parte del editorial, que en principio quería enaltecer el éxito de la colombiana y su poder femenino en el género del reguetón, pero que al final terminó siendo un insulto de frente y vil para la cantante.

El meollo del asunto estuvo en el retoque digital que le hicieron a las fotos de La Bichota, modificándole su rostro a tal punto de quedar irreconocible, pues adelgazaron sus cachetes, aumentaron sus pómulos, dejaron manchas en su piel y ni contar con todos los desastres que hicieron para hacer ver el cuerpo de Karol mucho más delgado, asunto que colmó la paciencia de la misma artista, quien se pronunció con un contundente post en redes sociales.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la cantante en su perfil oficial de Instagram.

Karol G sabe muy bien que sus plataformas son masivas y cualquier mensaje que ponga en ellas tendrán una repercusión enorme, por lo que decidió alzarse contra los retoques de su portada para hacer valer su esencia sin importar las consecuencias. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, agrega la paisa.

Estas palabras fueron alabadas por medio mundo, que incluye a muchos famosos colombianos y latinos que por supuesto hacen eco de los reclamos de la cantante colombiana, quien en este momento tiene el álbum más escuchado a nivel mundial, Mañana será bonito, y una de sus canciones está ubicada en las primeras posiciones de las listas más prestigiosas del mundo: TQG, que cuenta con la colaboración de la legendaria Shakira.

“Así es”; “GRANDE MADRE LINDA ❤️”; “¡De acuerdo totalmente! Por este tipo de acciones es que te amo❤️🔥🙌”; “¡No entiendo qué querían hacer! Es otra persona”; “Eres y estás hermosa ❤️❤️ no necesitas filtros ni ediciones. 😍😍”; “Te cambiaron hasta la nacionalidad 🤬 ¡qué colmo! Con lo hermosa que eres no necesitas ni el París de IG”; “Bien dicho, no eres tú y no te representa 👏”, son algunos de los comentarios que dejaron Greeicy, Ana del Castillo, Chichila Navia, Melissa Martínez, Los del Ñam, Mabel Cartagena, Yaneth Waldman y Luly Bossa, entre muchas otras celebridades.

Por su parte, su padre, Guillermo Giraldo, que en las redes sociales se hace llamar “Papá G”, también salió a defender a su hija, dejando muy claro que apoya 100 % a su retoño y resaltando que ella en su naturalidad es suficiente para lo que sea, sin desaprovechar la oportunidad para arremeter contra el equipo de la revista.

“Qué irrespeto. Tu imagen natural es todo… Los editores de la revista o recocha”, fue la frase que posteó don Guillermo en sus historias de Instagram, obviamente poniendo la nefasta portada para que todos tengan el contexto del tema, que deja muy clara la brecha que aún tienen las mujeres frente a los cánones tóxicos de belleza que aún imperan en varias industrias, como la editorial, de moda y la cosmética, que aún venden la imagen aspiracional e ideal de una mujer irreal.