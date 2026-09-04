El presidente Abelardo De La Espriella lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que reiteró su postura de mano dura contra las estructuras criminales y anticipó que dará a conocer lo que calificó como “grandes noticias”.

“Que viva Colombia, que viva Cristo Rey”, escribió De La Espriella al comienzo de su publicación, antes de referirse a quienes, según señaló, desafían al Estado.

Aunque el presidente no entregó detalles sobre el anuncio que prepara, se presume que se trata de los resultados de una operación de las fuerzas especiales de la Policía Nacional que se desarrolló en La Guajira y en la que habría caído alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Tecnología de EE. UU. es clave para seguir las comunicaciones de alias Bendito Menor. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

De acuerdo con la información conocida preliminarmente, el procedimiento fue desplegado por unidades especiales de la Policía, que llegaron hasta la zona en medio de una operación contra integrantes de esta estructura criminal.

Alias Bendito Menor habría permanecido durante aproximadamente cinco años al frente de la organización y era considerado uno de los hombres con mayor poder dentro de las Autodefensas de la Sierra, estructura con presencia y capacidad criminal en el norte del país.

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De izquierda a derecha: Alias Bendito Menor y el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: Cuenta en Facebook 'el bendito menor' y SEMANA, respectivamente.

La operación se desarrolló en horas de la madrugada y, hasta el momento, se espera la confirmación oficial de las autoridades sobre el resultado y las circunstancias en las que se produjo la muerte del presunto cabecilla.

El resultado del operativo será presentado oficialmente desde el Batallón Cartagena, en Riohacha, donde el presidente tiene previsto entregar detalles de las acciones adelantadas por la Fuerza Pública.

Abelardo De La Espriella y alias Bendito Menor. Foto: Semana/API.

El anuncio se conoce, además, pocas horas después del mensaje publicado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien anticipó que este viernes habría “grandes noticias”.

“Todos los delincuentes y narcoterroristas que desafíen al Estado van a caer bajo la fuerza de las armas y las leyes de la República”, escribió el presidente en sus redes sociales.