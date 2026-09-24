Empresas Bern, el gigante inmobiliario que conecta a Panamá con Colombia. Ya suma más de 160 proyectos

En el mapa económico de América Latina, Panamá se sostiene como un mercado estable, con seguridad jurídica y muy atractivo para la inversión extranjera. Detrás de la sofisticación de sus desarrollos turísticos está Empresas Bern. Con más de 160 proyectos a lo largo de su historia, que abarcan desarrollos residenciales, comerciales, corporativos, hoteleros y vacacionales, esta compañía ha construido una presencia que trasciende lo inmobiliario.

Durante casi cinco décadas ha acompañado a generaciones de clientes e inversionistas, nacionales e internacionales, entre ellos colombianos, en la adquisición y desarrollo de activos en este país, consolidando un modelo sustentado en la experiencia, la continuidad operativa y la protección del valor de las inversiones a largo plazo.

La escala de Empresas Bern se entiende también a través de su modelo de integración vertical. A lo largo de los años, el grupo ha desarrollado capacidades especializadas que participan en distintas etapas de la cadena de valor inmobiliaria, desde la construcción y el equipamiento hasta el diseño, la hospitalidad y la administración de propiedades.

Su operación inmobiliaria se complementa con Bern Hotels & Resorts, su división hotelera, que integra 9 hoteles en Panamá. Además, cuenta con empresas afiliadas como Ardeco, especializada en diseño y fabricación de mobiliario de cocinas y armarios; Cimentec, enfocada en pilotes, puentes y obras de infraestructura; Vialmo, vinculada a soluciones y productos en vidrio y aluminio, y Serconsa, dedicada al alquiler de equipos y maquinaria para construcción.

A este ecosistema se suma el modelo Condo-Suites® y su plataforma de operación Be by Bern, orientada a la administración integral de propiedades y a esquemas de renta corta.

Esta integración permite a Empresas Bern participar directamente en múltiples etapas del ciclo inmobiliario y mantener estándares de calidad y servicio desde la concepción y construcción de cada proyecto hasta su operación y atención posventa.

Más que una suma de compañías, esta estructura ha permitido desarrollar un ecosistema empresarial en el que diferentes capacidades especializadas convergen alrededor de una misma actividad: la creación, construcción, operación y administración de activos inmobiliarios y hoteleros.

Dentro de la estrategia internacional de Empresas Bern, Colombia representa un mercado relevante, respaldado por una red de aliados y brokers con relaciones comerciales de largo plazo. Foto: Alex Alba

Reconocimientos

Empresas Bern ya cuenta con una base importante de reconocimientos. Por ejemplo, en el Ranking Revista Summa 2026, la compañía ocupó el puesto 11 entre las empresas con mejor reputación corporativa de la región, mientras que Bern Hotels & Resorts se ubicó en el lugar 32. Por su parte, Revista Vida y Éxito incluyó a Empresas Bern en el puesto 20 de su selección de 35 empresas referentes de Panamá.

A estos logros se suma el reconocimiento de Latinex a Vareen Assets Corporation, sociedad de Empresas Bern, como “Campeón del Mercado 2026” en la categoría de Primera emisión vinculada a la sostenibilidad, por la estructuración de bonos corporativos sostenibles por hasta 150 millones de dólares para la industria hotelera.

Estos hitos complementan los resultados de Merco Empresas Panamá 2025, donde ocupó el puesto 34 entre las compañías con mejor reputación del país y el segundo lugar en la categoría Holding, además del puesto 24 en Merco Talento 2025.

Diversificar, la gran apuesta

La posición de Panamá como economía dolarizada y plataforma regional ha permitido a Empresas Bern construir, durante décadas, relaciones con compradores e inversionistas provenientes de distintos mercados de América y Europa.

Dentro de esa estrategia internacional, Colombia representa un mercado relevante, respaldado por una red de aliados y brokers con relaciones comerciales de largo plazo. La oferta de Empresas Bern abarca proyectos residenciales, productos orientados a inversión, desarrollos vacacionales y modelos de renta, atendiendo perfiles que van desde compradores residenciales hasta inversionistas y aliados comerciales internacionales.

Esta diversificación ha permitido al grupo acompañar la evolución de un mercado inmobiliario cada vez más global, en el que la conectividad de Panamá y su posición estratégica en la región continúan atrayendo compradores de diferentes mercados.

Cimientos que dejan huella

La visión de Empresas Bern también se extiende a su compromiso social a través de la Fundación Bern, cuyo compromiso continuo por la educación durante más de 29 años combina excelencia académica, formación bilingüe, desarrollo integral y tecnología, dentro de un modelo diseñado para ampliar las oportunidades de niños y jóvenes y prepararlos para los desafíos del futuro.

Entre sus principales iniciativas se encuentra el Instituto Bern Las Mañanitas, desde donde la organización ha construido una apuesta de largo plazo por la educación. Actualmente, las iniciativas de la Fundación benefician anualmente a más de 1.400 niños, mientras que más de 900 estudiantes se han graduado del Instituto a lo largo de su trayectoria. Entre sus egresados se encuentran jóvenes que han continuado su formación universitaria, incluyendo estudiantes que han accedido a becas y oportunidades académicas en el exterior.

Para el grupo, esta dimensión social forma parte de una visión empresarial en la que el desarrollo inmobiliario debe generar también oportunidades y valor para las comunidades que lo rodean.

El compromiso, además, trasciende a lo ambiental. Desde hace más de dos décadas, la organización participa en la protección y conservación, con recursos propios, del Paisaje Protegido Punta Bruja y Manglar Dejal, área que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá (SINAP).

Esta trayectoria ambiental ha sido reconocida en distintas ocasiones a través del Premio Regional a la Producción Más Limpia, iniciativa vinculada al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), que reconoce prácticas orientadas a una producción y gestión ambiental más sostenible.

Estas iniciativas reflejan una visión en la que el desarrollo inmobiliario y hotelero convive con una responsabilidad de largo plazo frente al entorno y los recursos naturales de Panamá.

Tras 48 años de trayectoria, la historia de Empresas Bern se extiende más allá de los edificios que ha desarrollado, pues integra construcción, hotelería, infraestructura, servicios, inversión y educación dentro de un ecosistema empresarial que continúa evolucionando al ritmo del crecimiento de Panamá.

*Contenido elaborado con apoyo de Empresas Bern