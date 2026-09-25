¡No caiga en la trampa! Banco de Bogotá alerta sobre llamadas fraudulentas

En Colombia, las modalidades de fraude están en constante evolución, y el número de víctimas sigue en aumento. De acuerdo con el estudio de Tendencias de Fraude de TransUnion para el primer semestre de 2026, el 25% de quienes afirmaron haber perdido dinero, fueron víctimas a través del vishing. Una modalidad de fraude que consiste en que los delincuentes suplantan telefónicamente o por mensajes de voz a empresas o instituciones para obtener información de los usuarios.

Esta modalidad se ha vuelto más común en las últimas semanas debido a que se están utilizando técnicas cada vez más ingeniosas. Una de ellas tiene que ver con los números telefónicos, que se visualizan idénticos a los de las entidades bancarias, lo que genera una falsa seguridad entre los usuarios.

En el caso del Banco de Bogotá, el vishing lo han usado con su Servilínea, el canal dedicado para atender las solicitudes de sus clientes. Los usuarios reciben llamadas con la identificación de la línea de atención y son engañados para obtener claves y datos personales, o incluso para inducirlos a seguir enlaces fraudulentos.

Frente a esto, el Banco de Bogotá recomienda a todos sus clientes y a los usuarios de entidades bancarias:

Rechazar cualquier llamada de los números de atención, pues estos usualmente solo sirven para recibir llamadas, no para realizarlas.

No compartir claves, contraseñas o códigos de seguridad. Ninguno será solicitado por este tipo de canales.

No ingresar a enlaces enviados por SMS o WhatsApp como resultado de una llamada sospechosa.

*Contenido elaborado con apoyo de Banco de Bogotá