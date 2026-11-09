Medición avanzada: una obligación para los operadores de red

Implementar la infraestructura de medición avanzada (conocida como AMI) implica responsabilidades regulatorias concretas. El artículo 10 de la Resolución CREG 101 001 de 2022 asigna al operador de red la instalación, la administración, la operación, el mantenimiento y la reposición de esta infraestructura. Su ejecución debe atender las condiciones regulatorias y los planes aprobados.

La AMI integra medidores, comunicaciones y sistemas de información. Permite conocer consumos por intervalos y gestionar remotamente determinadas operaciones. Su aporte aumenta cuando esos datos se convierten en decisiones útiles para el consumidor y para quienes prestan el servicio.

Para los hogares, ofrece información para comprender cuándo consumen, identificar desperdicios y modificar hábitos. Acompañada de educación y tarifas adecuadas, permitiría trasladar ciertos usos hacia horarios más económicos. Cambiar la hora de consumo puede reducir el costo sin disminuir necesariamente los kilovatios hora utilizados.

Para la industria, conocer su perfil de carga facilita evaluar ajustes en bombeo, refrigeración, almacenamiento y procesos programables. Esa flexibilidad puede mejorar la competitividad y reducir presiones sobre el sistema. Su aprovechamiento depende de las condiciones productivas, las inversiones requeridas y las señales económicas disponibles.

La medición inteligente también puede facilitar el tránsito hacia tarifas horarias y agilizar el cambio de comercializador. Con información accesible y procedimientos confiables, el usuario tendría mejores herramientas para comparar ofertas. Esto puede estimular una competencia basada en precio, calidad y servicios de gestión energética.

Los comercializadores también tienen obligaciones expresas. El artículo 11 exige adecuar contratos cuando corresponda, acceder a los datos para facturar y entregar información tarifaria. Además, mejores datos permiten gestionar compras y diseñar ofertas diferenciadas. Cumplir estas responsabilidades requiere interoperabilidad, protección de datos y acceso neutral a la información.

Los operadores de red pueden reducir desplazamientos para lectura, identificar anomalías y mejorar la planeación. AMI también apoya el control de pérdidas, aunque recuperar energía antes no facturada no equivale a reducir físicamente el consumo. Los beneficios operativos deben medirse y traducirse en mejoras verificables del servicio.

Para el sistema eléctrico, una demanda flexible permite aprovechar mejor la generación disponible y la capacidad de las redes. Algunas cargas podrían desplazarse hacia horas de producción solar, considerando precios y restricciones locales. Coordinar esos cambios resulta fundamental para evitar nuevos picos.

La evidencia internacional respalda el potencial. Berkeley Lab encontró reducciones promedio de demanda en punta del 6 % con relaciones de precios punta-valle inferiores a dos y del 18 % cuando superaban cuatro. Son resultados de estudios estadounidenses, no promesas automáticas para Colombia.

Colombia ya trazó una ruta. La Resolución 40072 de 2018, modificada en 2019, fijó como meta que el 75 % de los usuarios de cada mercado de comercialización del Sistema Interconectado Nacional cuente con AMI en 2030, con ajustes sustentados cuando corresponda. La Resolución CREG 101 001 de 2022 asignó responsabilidades a los operadores, sujetas a las condiciones regulatorias y los planes aprobados.

La educación energética y el acompañamiento a hogares vulnerables serán indispensables para distribuir equitativamente las oportunidades.

El compromiso debe ser convertir esa modernización en beneficios compartidos: mejores decisiones, competencia y un servicio eficiente y confiable.

Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no comprometen a la Contraloría General de la República.

Cómo funciona la medición avanzada

Ilustración conceptual del suministro eléctrico y la comunicación de datos. Foto: Cortesía

Fuentes

Ministerio de Minas y Energía. Resolución 40072 de 2018, art. 8.°, modificado en 2019. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_40072_2018.htm

CREG. Resolución 101 001 de 2022, arts. 10, 11 y 23 a 29. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_101-1_2022.htm

UPME. Redes inteligentes. https://www.upme.gov.co/siee/redes-inteligentes/

Berkeley Lab. Síntesis de estudios SGIG, 4 de mayo de 2017. https://emp.lbl.gov/news/final-report-summarizing-results