A aproximadamente 2 horas de Cali, se encuentra el epicentro de la cultura y gastronomía afrocolombiana, una joya escondida que promete aventura y asombro por los escenarios mágicos que alberga.

Este lugar es la Reserva Natural de San Cipriano, ubicada muy cerca de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Se destaca por su impresionante biodiversidad, su hermoso río cristalino y, por su puesto, por su mezcla de cultura y sabores auténticos.

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La aventura para llegar a este sitio de interés comienza con un recorrido en “brujita”, como se conoce al singular transporte local que, sobre balineras, recorre la vía férrea durante unos 30 minutos, cruzando túneles, puentes y una exuberante selva húmeda, lo que lo hace mucho más emocionante.

¿Por qué visitar la Reserva Natural de San Cipriano?

Al llegar a este lugar, el primer detalle que sorprende a los visitantes es la cálida bienvenida que suele dar la comunidad afrodescendiente, llena de vida, restaurantes y comercio local.

Se recomienda iniciar la experiencia desde muy temprano, con el fin de disfrutar de un desayuno típico en esta segunda parada y alistarse para la amplia variedad de actividades disponibles.

De acuerdo con la plataforma de turismo VisitValle.Travel, la aventura por la Reserva Natural de San Cipriano después de degustar un rico desayuno, sigue con una caminata por senderos naturales que dirigen a los visitantes al Refugio del Amor, donde es posible tomar un descanso y relajarse en una piscina natural junto a una cascada.

Río San Cipriano. San Cipriano Valle del Cauca. Septiembre 20 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Si las condiciones del río San Cipriano lo permiten, los visitantes pueden practicar tubing, una actividad emocionante que consiste en descender en neumático inflable y con chaleco salvavidas por este cuerpo de agua, dejándose llevar por la corriente hasta llegar al corazón del pueblo.

Durante el trayecto, en el que se pasan por rápidos suaves, además de sentir emoción, es posible contemplar un hermoso paisaje en medio de la selva tropical, compuesta también los varias cascadas y charcos que se pueden disfrutar.

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Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos charcos son realmente profundos, alcanzando hasta los 10 metros, por lo que se recomienda verificar su nivel antes de ingresar. Entre los mejores charcos de San Cipriano para visitar sobresalen el Charco Brujas, Charco Oscuro, Trompa del Diablo y Sábalo, indica el sitio web especializado en viajes Travelgrafía.

La jornada termina con un almuerzo típico del Pacífico, brindando un espacio a los visitantes de esta joya natural para degustar los sabores más representativos de la región.