El inicio del año 2026 quedó marcado de manera nostálgica, sobre todo para la industria musical colombiana, al conocer la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez.

¿Premonitoria? Luis Alfonso habló de ‘Destino final’, su canción con Yeison Jiménez y ventiló detalle: “Venía diciendo muchas cosas”

El artista caldense, gracias a su esfuerzo y disciplina, logró convertirse en uno de los más grandes referentes de la música popular colombiana, junto con otros cantantes amigos de él como Luis Alfonso, Jessi Uribe, entre otros.

El fallecimiento del artista dejó un vacío enorme tanto en la vida de sus familiares como en la de sus colegas. En varias oportunidades, quien ha hablado acerca del aventurero ha sido Luis Alfonso, con quien Jiménez grabó Destino final, una de sus últimas canciones.

Luis Alfonso en el homenaje póstumo de Yeison Jiménez. Foto: COLPRENSA

Luis Alfonso le dejó mensaje y dedicatoria a Yeison Jiménez

En el homenaje que le realizaron al cantante en el Movistar Arena de Bogotá, la mayoría de los cantantes de música popular colombianos cercanos a Yeison Jiménez estuvieron en el evento, y en tarima, frente a los familiares y los fanáticos, interpretaron la nueva canción Aventurero en el cielo, la cual dedicaron al fallecido artista.

En los últimos días, estos mismos intérpretes se reunieron para grabar el videoclip oficial de la canción y fue Luis Alfonso quien a través de su cuenta oficial de Instagram publicó unas fotografías de ese momento y las acompañó con un mensaje dedicado al intérprete de Ya no mi amor.

“Aquí quedas inmortalizado, mi parcero. Nos vamos a encargar de que tu legado permanezca vivo... Nos unimos pa’ cantarte con el corazón y que nos escuches desde arriba. Aventurero en el cielo @yeison_jimenez”, escribió.

Por otro lado, el fin de semana del 24 de enero, se hizo viral un video en redes de Luis Alfonso dando una reflexión en la que hablaba de que hay que valorar la vida todos los días, pues no se sabe hasta cuándo se podrá disfrutar. Este mensaje tomó fuerza luego de conocer lo afectado que quedó por la muerte de Yeison.

“Así como uno tiene que guardar un poquito y ahorrar, también tiene que vivir mejor. Porque el día de mañana uno nunca sabe, marica. Disfrutar los niños, disfrutar a la señora, disfrutar a la familia, huevón”, dijo inicialmente el cantante.

@luisalfonso Disfrutar la familia y nunca salir bravo de la casa…eso es todo mi gente 🙏🏽 ♬ sonido original - Luis Alfonso

En medio de su reflexión, Luis Alfonso mencionó que él viene “de familia pobre [...] de cuna humilde”, y por esto, agradece que todo lo que tiene hoy y puede brindarles a los suyos, es merecido y trabajado.

“Hoy en día puedo darles un bienestar a mi familia que nunca me imaginé poderles dar, gusticos que nunca en la vida me pasaron por la mente dármelos. Pero uno no sabe, huevón, qué tiene Diosito para uno”, añadió.

Por último, señaló que día a día se debe gozar lo que se tiene, porque no se sabe qué día será el último. “Disfrutar la familia y nunca salir bravo de la casa... eso es todo, mi gente”, concluyó.