María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

La senadora cuestionó la elección del actor, tras denuncia de agresión sexual en su contra.

Redacción Gente
5 de marzo de 2026, 9:30 a. m.
Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood Cuba Gooding Jr..
La senadora colombiana María Fernanda Cabal criticó la decisión del Gobierno Petro de financiar una película sobre el almirante José Prudencio Padilla con la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien estuvo involucrado en diversas denuncias de agresión sexual en el pasado.

Este proyecto, impulsado por el presidente Gustavo Petro, busca rescatar la figura histórica del héroe independentista, pero ha desatado un debate sobre el uso de recursos públicos y la idoneidad moral de sus protagonistas.

Ganador del Óscar, Cuba Gooding Jr., visitó Colombia y habló sobre las posibilidad de protagonizar película en el país, “estoy interesado”

A través de un trino, la senadora cuestionó: “Este es el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., que participará en la película ordenada por Petro sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla. La película nos costará 4 millones de dólares. Pero plata no hay para la salud de los colombianos”.

Cuba Gooding Jr. saltó a la fama en los años 90 con roles memorables en Hollywood. Fue ganador del Óscar al Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Jerry Maguire en 1996 y ha sido reconocido por su participación en películas como Boyz n the Hood, A Few Good Men y Men of Honor.

Sin embargo, desde el auge del movimiento MeToo en 2019, Gooding Jr. ha enfrentado una avalancha de acusaciones graves. Decenas de mujeres lo han denunciado por abusos sexuales, incluidos besos no consentidos, tocamientos y en un caso de presunta violación.

El 19 de agosto de 2020, una mujer presentó una demanda contra el actor, acusándolo de violarla en 2013 en la ciudad de Nueva York. Las dos partes llegaron a un acuerdo el 6 de junio de 2023. Como resultado del acuerdo, Gooding no fue juzgado.

Gobierno Petro gastó 4 millones de dólares en una película: contrató a actor de Hollywood

En 2023, se declaró culpable de forzar besos y tocamientos en dos incidentes que ocurrieron en Nueva York entre 2018 y 2019. Sin embargo, otras demandas civiles, como las de noviembre de 2023, lo señalan por agredir a camareras y clientas en bares y restaurantes, solicitando indemnizaciones por daños emocionales.

Incluso, en 2024, su nombre surgió en una demanda contra Sean Diddy Combs por presunta conducta inapropiada en fiestas.

Cuba Gooding Jr
Cuba Gooding Jr Actor Septiembre 30 de 2025 Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La participación de Gooding Jr. en la película en honor al gran almirante José Prudencio Padilla López desató un debate nacional. De acuerdo a lo revelado por MinTic, la producción contó con un presupuesto cercano a los 15.891 millones de pesos, unos 4 millones de dólares, y fue financiada por el Gobierno nacional y entidades locales como Prosperidad Social y la Gobernación de Bolívar.

Gooding Jr. interpretará al protagonista, aportando proyección internacional al proyecto. La película narrará la vida del almirante afrodescendiente nacido en Riohacha a fines del siglo XVIII y quien jugó un rol decisivo en la independencia de Colombia y Venezuela.

Padilla, contramaestre en la Armada Española antes de unirse a la causa patriota, comandó la flota en la Batalla del Lago de Maracaibo en 1823, en la que aseguró la libertad de las repúblicas andinas. Fusilado en 1828 por orden de Francisco de Paula Santander, su legado fue reivindicado por Petro en 2023, quien le otorgó póstumamente el grado de gran almirante.

