Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

El largometraje tendrá como protagonista al actor estadounidense Cuba Gooding Jr.

Redacción Confidenciales
5 de marzo de 2026, 9:48 a. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa

Polémica en el país luego de que se revelara que el gobierno del presidente Gustavo Petro se gastó 4 millones de dólares en una película inspirada en la vida del almirante José Prudencio Padilla.

Sumado a lo anterior se conoció que el presidente Petro actuará en esa película que tendrá como protagonista al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien asumirá el papel del almirante Padilla.

No obstante, el presidente Petro ha sido duramente cuestionado, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa en Colombia el sistema de salud.

Precisamente, quien se pronunció al respecto a través de su cuenta en X, fue la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal.

Petro actuando en la película que ordenó rodar y que nos costó casi 15 mil millones de pesos. Es un enfermo narciso. Mientras la gente muere por falta de medicamentos, él ordena hacer una película de 4 millones de dólares”, dijo puntualmente Cabal a través de la citada red social, esta mañana de jueves, 5 de marzo.

