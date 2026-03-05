Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

Polémica en el país luego de que se revelara que el gobierno del presidente Gustavo Petro se gastó 4 millones de dólares en una película inspirada en la vida del almirante José Prudencio Padilla.

Sumado a lo anterior se conoció que el presidente Petro actuará en esa película que tendrá como protagonista al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien asumirá el papel del almirante Padilla.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

No obstante, el presidente Petro ha sido duramente cuestionado, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa en Colombia el sistema de salud.

Precisamente, quien se pronunció al respecto a través de su cuenta en X, fue la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal.

“Petro actuando en la película que ordenó rodar y que nos costó casi 15 mil millones de pesos. Es un enfermo narciso. Mientras la gente muere por falta de medicamentos, él ordena hacer una película de 4 millones de dólares”, dijo puntualmente Cabal a través de la citada red social, esta mañana de jueves, 5 de marzo.