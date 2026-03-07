El lunes 9 de marzo comenzará oficialmente la campaña por la Presidencia de la República. Tras el resultado de las consultas interpartidistas, este domingo se decantará el listado de los aspirantes que llegarán a las urnas el próximo 31 de mayo.

La puja está en todos los sectores. Una de las mayores expectativas es lo que pueda pasar en la Gran Consulta por Colombia, que tiene a nueve candidatos en su baraja: David Luna, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa.

Se trata de líderes con bases similares, pero con posiciones distintas sobre diversos temas que esta vez lograron unirse. A pesar de esas diferencias, la Gran Consulta por Colombia ha mostrado unión y respeto. Quien gane será respaldado por los demás en lo que resta del camino electoral.

Precandidatos presidenciales que forman parte de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Cristian Bayona

Según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, la ganadora de esa consulta sería Paloma Valencia, quien lidera la intención de voto con el 44,4 por ciento. Les siguen Vicky Dávila, con el 13,7 por ciento, y Juan Daniel Oviedo, con el 11,2 por ciento.

Valencia tiene el respaldo del Centro Democrático y ha hecho campaña por todo el país en las últimas semanas de la mano del expresidente Álvaro Uribe, el gran elector de los últimos 20 años en Colombia. El exmandatario espera llegar al Senado en el puesto 25 de su lista, una hazaña que, de lograrse, será calificada como un rotundo éxito electoral.

Mauricio Cárdenas entregó su plan de gobierno a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

Un pulso adicional en este sector será el mensaje que enviaron los partidos tradicionales de no votar las consultas. “Mientras menos gente vote, es más fácil que Cepeda quede prácticamente listo para la presidencia”, alertó el exvicepresidente Francisco Santos.

“No votar no castiga a Petro, lo fortalece. El mensaje de una votación masiva es claro. Dos candidatos fuertes de centro y centroderecha son más fuertes que uno solo; si hay uno solo, ese centro se asusta”, aseguró Santos.

Otro mensaje de este bloque de oposición es el de la unidad. A partir del 9 de marzo, distintos sectores políticos buscarán sentarse para conversar y explorar alianzas de cara a la primera vuelta.

Roy Barreras, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En la derecha varios han hablado de esa posibilidad y, aunque se han presentado rencillas en medio de ese proceso, todo indica que a partir de ese día será un borrón y cuenta nueva con el objetivo de derrotar al petrismo.

Aunque Miguel Uribe Londoño no forma parte de ninguna consulta y anunció que irá solo a la primera vuelta, también reconoció que a partir de ahora se deberán enfocar en sentarse a conversar los distintos sectores afines para atajar la continuidad del gobierno de Gustavo Petro.

Francisco Santos revela la estrategia del petrismo el 8 de marzo y habla de los votos que convertirían a Paloma Valencia en “rival real”

“Siempre he pedido la unión, incluso desde el sepelio de Miguel. Seguimos trabajando por eso, para que tengamos una sola Colombia, para que todos estemos unidos”, aseguró el candidato. Uribe Londoño había salido en medio de diferencias en el Centro Democrático y hasta reconoció que estaría dispuesto a sentarse nuevamente con el expresidente Uribe para explorar una posibilidad de unión.

A la primera vuelta llegarían dos figuras de la derecha y la centroderecha. Por un lado, Abelardo de la Espriella, que recogió firmas y se abstuvo de participar en las consultas, y por el otro, el ganador o la ganadora de la Gran Consulta por Colombia. La posibilidad de una unión en este sector ideológico antes de primera vuelta es prácticamente imposible, porque quien gane en una consulta está obligado a ir a la primera vuelta.

Daniel Quintero, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En la izquierda el panorama es el siguiente. Por un lado, está la candidatura de Iván Cepeda, que reúne a distintas fuerzas progresistas, y por el otro está la consulta del Frente por la Vida, en la que Roy Barreras y Daniel Quintero se enfrentan este domingo.

Al igual que en la derecha y la centroderecha, en la izquierda habrá al final dos representantes que llegarán a la primera vuelta: Cepeda y quien gane en esa coalición este domingo. Petro pidió a sus bases no participar de la consulta del Frente por la Vida.

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA refleja que Daniel Quintero tiene el 48,5 por ciento de la intención de voto, seguido de Roy Barreras, con el 37,3 por ciento. En las encuestas, por regla general, difícilmente se logra recoger la fuerza de las maquinarias, típicas en un país como Colombia. En los últimos días, tanto Barreras como Quintero han chocado.

¿Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo en Colombia?

De hecho, el exalcalde de Medellín reveló un polémico video que fue grabado por la campaña de Barreras, en el que el mensaje es que el exsenador estaría dispuesto a hacer lo necesario para continuar con “el cambio”. Allí se ven tres urnas transparentes con elementos desagradables.

“Roy, con el mayor respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. A diferencia suya, yo no me ensuciaré las manos ni en esta ni en ninguna campaña. Enfrentaré a sus maquinarias con el poder de la ciudadanía que tampoco lo hará”, aseguró Quintero.

En la Consulta de las Soluciones, de Claudia López y Leonardo Huerta, se espera que no haya mayores sorpresas y que la exalcaldesa de Bogotá se imponga en las urnas, teniendo en cuenta que su rival tiene poco reconocimiento nacional.

Claudia López, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Otro hecho no menor serán las votaciones de las elecciones al Congreso, pues esto reflejará cómo se encuentra el panorama político del país. Será clave el resultado de las listas al Senado del Pacto Histórico y del Centro Democrático, especialmente, dependiendo de si ganan o pierden curules. Así mismo, será clave si colectividades nuevas como Salvación Nacional, respaldada por De la Espriella, logran superar el umbral y cuántas curules alcanzarán.

El tablero electoral también reflejará las fuerzas políticas en cada una de las regiones y cómo estaría aceitado ese respaldo de cara a la primera vuelta. Por ejemplo, se espera que en departamentos como Antioquia sus votantes respalden más a sectores de derecha, mientras que otras regiones, como el Valle, pueden estar más inclinadas a la izquierda, así como zonas en las que se vive el conflicto armado.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, habla de las garantías de las elecciones en Colombia

Aunque en muchos lugares primarán las maquinarias, será clave analizar lo que pueda pasar con regiones como el Caribe colombiano, que siempre es determinante para el resultado presidencial, tanto de la primera como de la segunda vuelta.

Luego del proceso de las consultas interpartidistas, se depurará el listado de candidatos presidenciales, que en los últimos meses llegó incluso a 100 aproximadamente.

Leonardo Huerta, candidato presidencial. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Después de las consultas, igualmente, los partidos políticos tradicionales tendrán que definir a qué candidato van a apoyar en la primera vuelta, pues hasta ahora no han tomado ninguna decisión. Y los que irán a la primera vuelta tendrán hasta el próximo 13 de marzo para definir su fórmula vicepresidencial. El lunes 9 de marzo, sin duda, arrancará en firme la competencia por la Casa de Nariño.