“Yo no voy a votar por ninguna consulta, hay que cambiar el Congreso”: presidente Gustavo Petro

El jefe de Estado ha insistido en los últimos días que no participará en esta elección y que solo se centrará en el Senado y la Cámara de Representantes

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 7:59 a. m.
El presidente Gustavo Petro habló sobre las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.
El presidente Gustavo Petro habló sobre las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. Foto: Presidencia

El próximo domingo, 8 de marzo, los colombianos saldrán a las urnas a elegir el nuevo Congreso de la República y a participar de las consultas interpartidistas de cara a las presidenciales del mes de mayo.

Se trata de la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación; La Gran Consulta por Colombia y, finalmente, el Frente por la Vida, espacio en el que no pudo participar el candidato de la izquierda Iván Cepeda.

“Operación supremamente oscura”: Gustavo Petro volvió a hablar de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo

Tras la negación del Consejo Nacional Electoral a la participación de Cepeda, el jefe de Estado ha venido insistiendo que no hará parte de esas elecciones y que se concentrará en el Congreso de la República.

Precisamente, en uno de sus mensajes más recientes, el mandatario dejó clara su postura frente a esta elección: “Yo no voy a votar por ninguna consulta, hay que cambiar el Congreso de la República.

El presidente Gustavo Petro envió un mensaje a través de su cuenta en X.
El presidente Gustavo Petro envió un mensaje a través de su cuenta en X. Foto: Captura de pantalla

Un mensaje similar envió el pasado 26 de febrero, a través de este mismo medio, confirmando su molestia con las consultas interpartidistas. “Yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la confirmación del nuevo Senado y Cámara”, expresó el jefe de Estado en otro trino.

El mandatario ha cuestionado con dureza la exclusión que hizo el CNE del candidato del Pacto Histórico, para la consulta del Frente por la Vida, en donde sí estarán el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

“Solo el hecho de la exclusión arbitraria de precandidatos a las consultas constituye un fraude electoral ya realizado. Por eso no votaré en las consultas presidenciales este 8 de marzo y solo pediré el tarjetón del Congreso”, dijo en un mensaje que publicó esta semana.

