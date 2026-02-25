Política

“Operación supremamente oscura”: Gustavo Petro volvió a hablar de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta del 8 de marzo

El mandatario colombiano insistió que no votará en esa jornada electoral.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 9:56 a. m.
El Consejo Nacional Electoral tomó una decisión en contra de Iván Cepeda, que lo dejó por fuera de la consulta del Frente por la Vida.
El presidente de la República, Gustavo Petro, sigue mostrando su molestia por la exclusión que se hizo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) al senador y ahora candidato a la presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda, para la consulta del próximo 8 de marzo.

En un mensaje que publicó el jefe de Estado por medio de su cuenta personal de X, habló de una “operación supremamente oscura”, que según él afecta ese proceso electoral. Cepeda tenía la intención de ingresar al Frente por la Vida.

Sumado a ello, Petro insistió en que, por esos cuestionamientos que tiene sobre la determinación del organismo electoral, no votará en esa consulta, en la que también está el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Solo el hecho de la exclusión arbitraria de precandidatos a las consultas constituye un fraude electoral ya realizado. Por eso no votaré en las consultas presidenciales este 8 de marzo y solo pediré el tarjetón del congreso”, expresó el presidente.

Y agregó en la publicación: “Impidieron torvamente en el Consejo Electoral el derecho a elegir y ser elegido. Pero además, aún hoy, no se ha atendido mi solicitud del examen técnico por auditores expertos del software de preconteo, que se vuelve el 93 % del conteo final manejado por Thomas and Greg and Sons, de los hermanos Bautista. Al contrario, torvamente el grupo busca, a través de jueces, recuperar el contrato de pasaportes y anular el que ya se ejecutó con el fin de mantener su control sobre la base de datos de la documentación de los colombianos. Esa operación en medio de elecciones es supremamente oscura y muestra posibles transacciones políticas y económicas usando medios judiciales”.

“Si no se asegura la auditoría técnica externa real del software e independiente de la Registraduría, se confirma un desacato al fallo del año 2018/causa fraude contra el partido Mira de la sala plena del Consejo de Estado que ordenó un software de escrutinio ‘del estado y desde el estado’”, recalcó el jefe de Estado.

También expresó en su cuenta personal de X: “Aquí expongo un análisis hecho por veedores ciudadanos y de presidencia sobre las fallas reales del sistema de cómputo privado en la Registraduría”.

No obstante, las constantes afirmaciones de Petro sobre un supuesto fraude electoral han desatado una fuerte reacción desde varias instituciones; fue el caso de la Procuraduría General.

“Nadie debe atribuirse la posibilidad de jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”, dijo el procurador Gregorio Eljach.

