“Viene una gran amenaza para la democracia colombiana”: desde distintos sectores le responden a Petro tras alerta de “fraude electoral”

El presidente Gustavo Petro calentó el panorama electoral al advertir un posible “fraude electoral” por dudas que se han generado sobre todo el proceso que se desarrollará en el 2026.

Desde distintos sectores han desestimado esas denuncias y le han contestado reclamando que se trataría de una estrategia para no reconocer el resultado de las elecciones.

“Viene una gran amenaza para la democracia colombiana. Si pierde su candidato o partido, Petro no va a reconocer los resultados. Es una maniobra populista bien conocida, no por ello menos peligrosa”, aseguró el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria.

El representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, considera que se trataría de una especie de cortina de humo por el riesgo electoral que hay en las regiones y el orden público, que es responsabilidad directa del Gobierno.

“La narrativa de fraude electoral que instala el presidente Petro es la estrategia perfecta para desviar la atención de su responsabilidad: grupos armados campando a sus anchas gracias al fracaso de la paz total. El verdadero fraude es no garantizar la seguridad para votar”, reclamó el congresista.

Álvaro Uribe habla de “fraudes electorales” y aseguró que “el crimen exige votar” por Iván Cepeda: “Caudales de dinero de corrupción y narco”

Por su parte, el candidato a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, se refirió a la empresa ASD S.A.S. sobre la cual el presidente Petro generó dudas. “Petro y su aparato de propaganda están poniendo en duda las elecciones por la presencia de la empresa ASD S.A.S en la organización electoral, pero durante el gobierno Petro el grupo ASD S.A.S. tuvo contratos con ese gobierno por $ 154.525.572.691 ¿Por qué no desconfiaron ahí?“, preguntó Briceño.

El presidente Gustavo Petro habló de un posible fraude electoral en el 2026. Foto: Presidencia.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz recordó las investigaciones que se realizaron sobre la campaña Petro Presidente del 2022 en la que se encontró que se habrían violado los topes, según encontró el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Petro no hay fraude más grande que el cometido por usted en 2022 cuando se volaron los topes electorales en más de 5.300 millones de pesos. No olvide que usted recibió apoyo de Papá Pitufo y su hermano organizó el llamado pacto de La Picota", aseguró Ruiz.

La senadora María Fernanda Cabal tiene la teoría que Petro estaría generando esas alertas porque estaría anticipando una derrota electoral.

“Aquí el único fraude que hemos vivido lo cometieron ustedes con la plata de alias Papá Pitufo, el apoyo de alias Sobrino y con volarse en $ 5.300 millones de pesos los topes electorales. Petro está acorralado y por eso inventa fraudes para desconocer los resultados del 8 de marzo”, afirmó.