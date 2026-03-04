Francisco Santos revela la estrategia del petrismo el 8 de marzo y habla de los votos que convertirían a Paloma Valencia en “rival real”

El exvicepresidente Francisco Santos habló de lo que considera es una estrategia que tiene el Pacto Histórico y el petrismo de cara a las elecciones del próximo domingo, 8 de marzo: pedir a las bases de la izquierda que no participen en la consulta (del Frente por la Vida) porque hacerlo, según el columnista de opinión, significaría, indirectamente, una derrota para ese sector ideológico.

“¿Por qué Gustavo Petro e Iván Cepeda no quieren que voten la consulta? Piénsenlo un segundo”, pidió a sus seguidores en redes sociales.

Dijo que entre menos gente vote este 8 de marzo “es más fácil que Iván Cepeda quede, prácticamente, listo para la Presidencia”, afirmó.

Francisco Santos es uno de los vicepresidentes más recordados por los colombianos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Santos les habló a los colombianos que respaldan a Abelardo de la Espriella, a los liberales y conservadores que les pidieron a los ciudadanos no acudir a las urnas y no votar las consultas.

“No votar no castiga a Gustavo Petro, lo fortalece; el mensaje de una votación masiva es clave. Además, dos candidatos fuertes de centro, centroderecha, son mucho más poderosos que uno solo. Si hay uno solo, el centro se asusta, esos votos se van, ese escenario cambia”, indicó el exvicepresidente.

Y puso de ejemplo lo ocurrido recientemente en Chile. “Mire lo que pasó en ese país. La lección es clara: divididos morimos. Con dos candidaturas fuertes, ganamos. Si Paloma Valencia saca 3, 4, 5 millones de votos en esta consulta, se convierte en una rival real y en segunda vuelta todos esos votos de derecha se suman”.

A juicio de Santos, “votar en la consulta por Paloma Valencia no debilita a Abelardo de la Espriella, fortalece el bloque de los que queremos recuperar el país. No le hagas el juego a Iván Cepeda, no le hagas el juego a Gustavo Petro. Ellos no quieren que voten la consulta este 8 de marzo porque saben que una votación masiva cambia el tablero”.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Foto suministrada por la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda

Dijo que el voto este domingo no es simbólico, al contrario, es estratégico, “fundamental para el futuro de Colombia”.

Por eso invitó a los ciudadanos: “Sal a las urnas, vota, manda un mensaje claro: queremos seguridad, orden, futuro. Paloma Valencia representa eso”.

Recordó que cuando la derecha compite con fuerza, gana, y cuando se queda en la casa, pierde. “Petro y Cepeda quieren una consulta sin participación, pero unidos somos más fuertes”.

Y es que el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que él no votará la consulta del Frente por la Vida, donde participan Roy Barreras y Daniel Quintero.

Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Semana/AFP.

“Yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la confirmación del nuevo Senado y Cámara”, escribió recientemente en sus redes sociales.

Además, el Pacto Histórico, la coalición de partidos que respaldan al jefe de Estado, ha reiterado en varios mensajes que el candidato único es Iván Cepeda y han pedido a sus bases acudir a las urnas exclusivamente a votar por las listas a Senado y Cámara y no la consulta presidencial.