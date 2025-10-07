Suscribirse

El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

El primer mandatario aseguró que interpondría acciones penales en contra de Santos tras una publicación de este último en sus redes sociales.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 10:10 p. m.
El exvicepresidente Francisco “Pacho” Santos y el presidente Gustavo Petro sostuvieron este lunes un fuerte intercambio en la red social X, luego de que el exvicepresidente publicara un mensaje crítico sobre la situación del país y el desempeño del actual gobierno.

Santos posteó un video en su cuenta de X en la que crítica fuertemente el gobierno Petro y aprovechó una de las frases que dijo el mismo presidente para arremeter en contra de él. “Colombia ya no es conocida por Pablo Escobar, sino por Petro”, dijo el primer mandatario durante uno de sus discursos.

El exvicepresidente Pacho Santos usó esa misma frase para asegurar que Petro tiene la razón, pero al decir que ahora al país se le recuerda por su apellido porque, durante su gobierno, el país alcanzó un nuevo récord en producción de coca y que la política de “paz total” permitió el regreso de las FARC y el ELN.

Según Santos, estos grupos controlan cerca del 40 por ciento del territorio nacional. También se refirió a la economía, al señalar que “se hunde con una inflación del 7 por ciento”. En su publicación, agregó: “Quedan 304 días de un gobierno que cambió la esperanza por miedo”, acompañado de la etiqueta #Petro304.

El mensaje fue respondido directamente por el presidente Petro, quien anunció que interpondrá una denuncia contra Santos. “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen. Una sentenció que el presidente sí puede ser insultado. Un presidente creen que no es sujeto de derechos humanos”, escribió el mandatario.

Petro además, recordó denuncias que, según él, vinculan a Santos con un intento de crear “el frente capital de los paramilitares”, al que asoció con la llamada “junta del narcotráfico” y con la herencia de Pablo Escobar, “el paramilitarismo, hoy muy ligado a las esmeraldas”.

El cruce de declaraciones se dio en un contexto de creciente polarización entre el Gobierno y sectores del uribismo de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Desde el inicio de su mandato, el presidente ha enfrentado críticas por los resultados de la política de paz total y por los indicadores económicos, mientras ha insistido en denunciar la protección judicial a figuras que, según él, han tenido nexos con estructuras ilegales.

