Si @petrogustavo decide acabar con el Congreso, que es lo que quiere, tocará comenzar la acción de desobediencia civil a la que llamó @CesarGaviriaOf o si toca la destitución ciudadana del dictador para que su vicepresidente termine el período. No acatar las decisiones del…

Asimismo, dijo que el hecho de no acatar las decisiones del Congreso sería acabar con esa institución, “así se trate de encubrir con falsedades y presión como lo hacen Petro y Armando Benedetti”.

Además, puso de precedente que como Petro le pidió a la fuerza pública no volcarse en contra del pueblo, entonces no le podría poner freno a esta protesta ciudadana.

Gaviria también reclamó por ese hecho. “El Ejecutivo no es el juez del Congreso. El señor ministro no puede arrogarse la facultad de declarar inválida o inexistente una decisión del Senado de la República. El concepto desfavorable del Senado, emitido de conformidad con la Constitución y las leyes vigentes, se presume plenamente válido mientras la alta corte competente no diga lo contrario”.