César Gaviria se va de frente contra Armando Benedetti y lo responsabiliza de una “ruptura institucional”

Ese anuncio del jefe de la cartera política se hizo tras un análisis jurídico, donde el Gobierno Petro asegura que el Senado no se ha pronunciado formalmente sobre el mecanismo de participación que se radicó el pasado primero de mayo y que, por esa razón, el primero de junio vencerá el plazo.

Agregó: “El Gobierno acaba de anunciar que desconoce el pronunciamiento del Senado, alegando que la votación tuvo un vicio de procedimiento, y que convocará la consulta por decreto si el 1 de junio el Senado no se pronuncia por segunda vez sobre la misma consulta ya negada. Esto es una clara violación de la Constitución de 1991 y un paso inequívoco hacia el rompimiento del Estado de derecho”.

“El Ejecutivo no es el juez del Congreso. El señor ministro no puede arrogarse la facultad de declarar inválida o inexistente una decisión del Senado de la República. El concepto desfavorable del Senado, emitido de conformidad con la Constitución y las leyes vigentes, se presume plenamente válido mientras la alta corte competente no diga lo contrario”, aseguró.