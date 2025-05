Armando Benedetti: “Si el Senado no se pronuncia de aquí al primero de junio, el Gobierno de Gustavo Petro convocará la consulta popular”

“Si el @SenadoGovCo no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el gobierno de @petrogustavo convocará la consulta popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego, el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado", escribió en X el ministro del Interior, Armando Benedetti, con un video explicativo dando cuenta de presuntos vicios de procedimiento cuando se hundió la consulta popular en el Senado, el 14 de mayo pasado.

“Si el Senado no se pronuncia de aquí al primero de junio, convocará a elecciones, convocará la consulta popular para lo que tiene que ver con las 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral. ¿Qué fue lo que sucedió? En esa sesión tortuosa que sucedió en el Senado de la República, lo que dice es, lo que queda claro, es que el presidente del Senado dice, y le voy a mostrar el video ahora, dice: ‘Siguiente punto del orden del día’. El señor secretario lee el orden del día, apagan el micrófono y el presidente del Senado dice automáticamente: ‘Abra el registro para votar lo de la consulta’, y abren el registro y se vota. En la Ley Quinta, en el artículo 125, se dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición para saber qué fue lo que se votó. En este caso la proposición tenía que ver con el sí o no concepto favorable", dijo Benedetti.

“Y no se le dio la proposición de que se hablaba, el objeto de lo que se iba a votar. Luego el Senado no se pronunció. ¿Qué fue lo que se votó? No sabemos", agregó. “Lo he consultado con varios expertos y tengo la razón en decir hoy que el Senado de la República no se ha pronunciado, y si no lo hace de aquí al primero de junio, el presidente de la República va a convocar elecciones en la consulta popular”, dijo Benedetti.