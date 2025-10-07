Suscribirse

“¡Mamola!”: la reacción de Petro ante el fallo que tumbó la consulta del Pacto Histórico del próximo 26 de octubre

El primer mandatario aseguró que la justicia no puede “acorralar” el derecho a fundar partidos que está consagrado en la Constitución del país.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 9:10 p. m.
El Pacto Histórico se encuentra dividido y desarmado de cara a las elecciones regionales, por lo que estas podrían ser un golpe duro al progresismo del presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro reaccionó al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre. La decisión judicial dejó a la coalición progresista sin una salida inmediata para definir sus listas al Congreso y su eventual candidatura presidencial, tal como lo publicó SEMANA.

En su cuenta de X, Petro escribió: “¿Cómo puede la justicia acorralar el derecho a fundar partidos que lo defiende la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos? ¡Mamola que nos dejamos acorralar de la arbitrariedad que lo que busca es sangre!”.

El mensaje que publicó el presidente, citando la nota de SEMANA, revive el pulso entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, y busca trasladar el debate hacia una defensa del derecho a la participación política.

Como lo señaló SEMANA, la coalición del progresismo quedó sin margen de maniobra para convocar su consulta en el corto plazo, aunque aún podría recurrir a instancias como la Corte Suprema. Mientras tanto, dentro del movimiento crece la presión para redefinir su ruta política y jurídica.

