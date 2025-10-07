Suscribirse

Política

Julio César Triana se va de frente contra Gustavo Petro por promover marcha a favor de Gaza y lanza contundente pregunta

El congresista de Cambio Radical es uno de los férreos opositores de la Casa de Nariño.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 7:06 p. m.
Julio César Triana y Gustavo Petro.
Julio César Triana y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

Este martes, 7 de octubre, desde las 10 de la mañana, Bogotá es escenario de una jornada de movilizaciones en respaldo al pueblo palestino, en el marco de la Marcha Nacional en Solidaridad con Palestina, convocada por la Comunidad Palestina en Colombia y organizaciones sociales, académicas y culturales que denuncian lo que se califica como un genocidio en Gaza.

El gobierno de Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a participar de las marchas y prometió que se hará cargo de la seguridad en los lugares que están relacionados con Estados Unidos, sitios que podrían ser blanco de afectaciones en medio de la jornada.

Contexto: Gobierno invitó a marchar en movilizaciones a favor de Palestina y prometió “hacerse responsable” de los daños

El mismo presidente Gustavo Petro afirmó que su administración se encargará de proteger a la Embajada de Estados Unidos, que está ubicada en Bogotá, e invitó a los manifestantes a encabezar una jornada en paz.

“El Gobierno de Colombia protegerá la Embajada de Estados Unidos, pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Les solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del Gobierno de Estados Unidos y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra Constitución", escribió Petro en su cuenta de X.

Esa postura del mandatario ha sido criticada por diferentes sectores al considerar que los ciudadanos pueden expresarse libremente cuando lo deseen, pero que es totalmente diferente cuando el Gobierno nacional impulsa las movilizaciones.

Por esa razón, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, fijó su postura frente a lo que está pasando y lamentó que el Gobierno Petro no tenga el mismo interés en las regiones del país que están en manos de los grupos criminales.

Contexto: El mensaje de Iván Duque tras dos años de conflicto en Medio Oriente: “Expreso mi solidaridad con las víctimas, con sus familias y con el pueblo de Israel”

“Hoy el Gobierno promueve una marcha por Gaza. Y los colombianos nos preguntamos: ¿para cuándo la marcha por Arauca, por el Huila, por el Catatumbo o por el Cauca?”, cuestionó el congresista de Cambio Radical.

Triana aseguró que Petro ha incumplido sus promesas de campaña y actualmente prefiere proteger a los criminales y no a los soldados colombianos.

“El mismo presidente que dijo que se iba a ir a combatir a Gaza no ha sido capaz de enfrentar la violencia que desangra a nuestro propio país. Tampoco hemos visto a nadie del Gobierno yendo a donde de verdad hace falta: a las regiones que hoy viven con miedo y sufren la indiferencia del Estado”, reiteró.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt compartió un mensaje a través de su cuenta en la red social X en el que cuestionó que hoy se lleven a cabo dichas marchas a favor de Palestina.

Para Betancourt, “escoger esta fecha simbólicamente es un paso más hacia el odio, no hacia la paz. Ya duele mucho que el mundo la haya pasado de agache hace dos años. ¿Dónde están las marchas de protesta contra este inmenso horror?”.

Contexto: “Hoy es 6 de octubre de 2025 y nada que sale el primer bus del petrismo a luchar en Gaza”, le dicen al presidente

Así mismo, recordó que hoy se conmemora el episodio más atroz registrado contra la comunidad judía, “solo comparable por su crueldad al Holocausto”.

“¿Creemos ingenuamente que las marchas pro-Palestina no están financiadas por conducto de Hamás con esa misma plata ensangrentada de la droga? ¿Por qué convocar a una marcha pro-Palestina hoy, 7 de octubre? Hacerlo es de una crueldad intolerable porque transforma la atrocidad absoluta de Hamás en una fecha para conmemorar. Es celebrar a Hamás, grupo terrorista islamista financiado con la droga que se produce aquí y que tiene en jaque a nuestras instituciones. Y es pisotear los cadáveres y nombres de todos los que Hamás asesinó con sevicia el 7 de octubre hace dos años”, insistió Betancourt en su escrito en X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El próximo 12 de octubre se implosionarán los puentes de Puente Aranda, donde confluyen cuatro importantes vías de la ciudad

2. Excomandante de las Fuerzas Militares rechazó señalamientos por el asesinato de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle

3. El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

4. Seis contratos por $17.000 millones enredan a Misael Cadavid; parte del dinero habría sido usado para su campaña electoral a la Cámara de Representantes

5. Presuntos asesinos de un guardián del Inpec se enfrentaron a bala con la Policía: ocho fueron capturados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

julio césar trianaGobierno PetroGustavo Petro

Noticias Destacadas

Francisco Santos y Gustavo Petro.

El cruce de trinos entre el presidente Petro y el exvicepresidente ‘Pacho’ Santos: “Nuevamente, llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen”

Redacción Semana
Enrique Gómez y Abelardo de la Espriella.

“Lo atacan porque va de primero”: Enrique Gómez, de Salvación Nacional, sale en defensa de Abelardo de la Espriella

Redacción Semana
Hernán Penagos Giraldo Registrador Nacional del Estado Civil Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Registrador reconoce que hay riesgos electorales en algunos municipios del país, pero aclara que no se aplazarán las elecciones

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.