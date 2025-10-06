Suscribirse

Nación

“Hoy es 6 de octubre de 2025 y nada que sale el primer bus del petrismo a luchar en Gaza”, le dicen al presidente

El presidente Gustavo Petro propuso un “ejército de la humanidad” que intervenga entre Israel y Palestina.

Redacción Nación
6 de octubre de 2025, 10:15 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se dirige al 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Pamela Smith)
El presidente Gustavo Petro Urrego en la Asamblea General de las Naciones Unidas. | Foto: AP

En medio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el pasado 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro planteó la creación de un “ejército de la humanidad” con un único objetivo: liberar a Palestina tras la ofensiva israelí contra Hamás.

El jefe de Estado colombiano hasta dijo que, si le tocaba unirse a ese “ejército de la humanidad”, lo haría.

“Es el momento de la acción; hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina; y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya he estado en otros, pues voy”, afirmó el presidente Petro ante los presentes en el auditorio de la ONU, ese 26 de septiembre.

Ahora, cuando han pasado varios días de la propuesta hecha a favor de Palestina, hay quienes le preguntan al presidente qué pasó.

El presidente Gustavo Petro en su discurso ante la ONU este 23 de septiembre.
Ante la ONU, el presidente Petro también criticó la política de Washington contra las drogas. | Foto: Presidencia.

Es el caso del representante a la Cámara, Hernán Cadavid, quien a través de su cuenta en la red social X le preguntó al presidente Petro:

“Hoy es 6 de octubre de 2025 y nada que sale el primer bus del petrismo a luchar en Gaza. ¿Qué les pasó?”, cuestionó el congresista del Centro Democrático.

Tras lo anterior, algunos de los seguidores de Cadavid comentaron en dicha publicación: “No dan la vida ni dan cara por el Catatumbo, Putumayo, Sucre, Guaviare, el Meta y sí van a darla dizque por Palestina”; “jajajajajaja, están en semana de receso"; “una Vaki para que se vayan”; “hablar basura y vender humo es la especialidad de los comunistas”.

Vale recordar que, en días pasados, la senadora Isabel Zuleta fue abordada a la entrada del Congreso de la República por el activista Daniel Maldonado, quien le preguntó si ella se iba a enlistar para ir a luchar por Palestina; lo anterior, tras lo dicho por el presidente Petro ante la ONU.

“Pues primero, no soy de la reserva; por ahora, estoy haciendo mi curso de seguridad y defensa, lo que creo es que los que van a pelear son los que tienen las capacidades. Primero, entrenémonos, pero estaría dispuesta a entrenarme; hoy no estaría en la capacidad, necesito entrenamiento“, se limitó a responder la congresista.

