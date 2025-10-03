Suscribirse

Andrea Petro lanzó mensaje en apoyo a Palestina y las reacciones no se hicieron esperar

La hija del presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

Redacción Confidenciales
3 de octubre de 2025, 7:49 p. m.
ANDREA PETRO HERRÁN
Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La semana pasada, Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, decidió cambiar su foto de perfil en la red social X por la bandera de Palestina.

Lo hizo horas después de que Estados Unidos revocara la visa de su papá, luego de que este, con megáfono en mano en una calle de Nueva York, pidiera a los militares de ese país desobedecer al mandatario Donald Trump.

Ahora, Andrea Petro decidió compartir un breve pero tajante mensaje, también en X, en apoyo a Palestina.

“El derecho a existir y vivir en paz”, dice el mensaje que compartió este viernes 3 de octubre la hija del jefe de Estado colombiano, junto a la bandera de Palestina.

Tras su publicación, algunos de sus seguidores comentaron: “Discurso de medio pelo y conveniente”; “¿Y el Cauca, Catatumbo, y los soldados secuestrados? Bien gracias”; “¿Cuándo el mensaje para Colombia?”; “Ese derecho no lo tenemos en Colombia, gracias a su inepto padre”; “En Colombia pedimos lo mismo, pero nosotros no tenemos presidente”; “Ánimo, coja un avión y vuele para Palestina”; “No sé puede vivir en paz, cuando un presidente permite que destruyan al país”.

