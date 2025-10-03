Andrea Petro lanzó mensaje en apoyo a Palestina y las reacciones no se hicieron esperar

La semana pasada, Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, decidió cambiar su foto de perfil en la red social X por la bandera de Palestina.

Lo hizo horas después de que Estados Unidos revocara la visa de su papá, luego de que este, con megáfono en mano en una calle de Nueva York, pidiera a los militares de ese país desobedecer al mandatario Donald Trump.

“El derecho a existir y vivir en paz”, dice el mensaje que compartió este viernes 3 de octubre la hija del jefe de Estado colombiano, junto a la bandera de Palestina.