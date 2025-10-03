Suscribirse

“No sea sapo”: el mensaje de un soldado colombiano en Israel que llamó la atención de Petro. Así respondió el presidente

El mandatario colombiano reaccionó en su cuenta personal de X.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 3:07 p. m.
Guatavo Petro y Brian Cortes
Gustavo Petro y Brian Cortés. | Foto: Foto Presidencia y pantallazo tomado del video que publicó Pero en su cuenta de X el 3 de octubre de 2025

En las redes sociales se hizo viral el video que publicó un joven de 28 años, en el que aparece con uniforme del ejército de Israel y quien en el material dice ser colombiano.

Se trata de Brian Cortés, quien tomó la decisión de enviar un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, luego de ver los constantes comentarios y acciones del mandatario colombiano frente al conflicto de Oriente Medio.

Contexto: Gustavo Petro ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia

“Señor presidente Gustavo Petro, no sea sapo, este consejo se lo doy como un israelí y como un colombiano”, expresó el joven en el video.

Brian Cortes soldado colombiano en Israel
Brian Cortés, soldado colombiano en Israel. | Foto: Pantallazo tomado del video que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X el 3 de octubre de 2025

Y avanzó con varias críticas al jefe de Estado:

“Como un colombiano que ha visto el hambre y la sed que se vive en La Guajira, como un colombiano que ha visto cómo sus selvas están siendo destruidas a causa de la minería ilegal, y a usted parece que nada de esto le importa. Le importa tan poco que prefiere hablar de problemas externos que no tienen nada que ver con el pueblo colombiano. ¿Ya no fue suficiente? ¿Cuántos colombianos deben pagar el precio? ¿Ya no se ha derramado suficiente sangre colombiana? ¿No le fue suficiente con sus días de guerrillero, que ahora necesita enviar a los colombianos a luchar una guerra que no es suya? Reflexione”, insistió.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
Gustavo Petro, presidente de la República. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

“Sería mucho mejor presidente que usted”

Y finalizó el video con otro sablazo al presidente Petro: “¿Qué está haciendo? ¿Y sabe qué? Me llamo Brian. Y estoy seguro de que sería mucho mejor presidente que usted”.

Ese mensaje no pasó desapercibido por el presidente Gustavo Petro, quien reaccionó por medio de su cuenta personal de X.

“Yo hice la guerra e hice la paz. Tú, como te llames, deja de matar bebés a nombre de Colombia. Colombia es vida y belleza, y no muerte”, posteó el jefe de Estado.

En los últimos días, y luego de su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en Nueva York, el mandatario colombiano ha radicalizado su discurso en contra de Israel.

Inclusive, Petro tomó la decisión de expulsar a todo el personal diplomático de Israel en Colombia, en respuesta a la detención de dos colombianas que se transportaban en una flotilla humanitaria, la cual tenía como destino Gaza.

Además, la semana pasada, en las calles de Nueva York, Petro se unió a una manifestación propalestina y con megáfono en mano hizo un llamado a que los soldados del ejército de Estados Unidos desobedecieran las órdenes del mandatario de ese país, Donald Trump.

El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
El presidente Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York, Estados Unidos. | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, fue una de las arengas de Gustavo Petro.

Contexto: Repentino giro de Gustavo Petro sobre el gobierno de Trump: “Estoy de acuerdo en este tema”

Esa declaración motivó al Departamento de Estados Unidos a cancelar su visa, como sanción administrativa, al argumentar que estaba incitando a la violencia.

