‘Post’ de Francia Márquez sobre Gaza desató ola de críticas: “Hágalo por el Cauca”. Estos son los mensajes

La funcionaria pidió que se respeten los derechos de una misión humanitaria.

Redacción Semana
2 de octubre de 2025, 9:57 p. m.
La vicepresidenta, Francia Márquez, durante la instalación de sesiones de alto nivel en la COP16, en el Centro de Eventos Valle Del Pacífico, el 29 de octubre de 2024 en Cali, Colombia (Foto de Gabriel Aponte/Getty Images)
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. | Foto: Getty Images

El Gobierno nacional y, especialmente, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha radicalizado su postura en contra de Israel, en medio del conflicto en Oriente Medio.

Esta semana, el mandatario colombiano ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, luego de que se enterara de la detención de dos colombianas que iban en una flotilla humanitaria a Gaza.

Pero también se conocieron otras voces en el Gobierno. Fue el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, quien publicó un post en el que rechazó esa detención.

“Como vicepresidenta de Colombia, mujer y madre, reafirmo que la vida es sagrada. Expresamos profunda preocupación por las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, y por todas las personas de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza”, posteó la alta funcionaria del Gobierno nacional.

La vicepresidenta, Francia Márquez, durante un foro sobre responsabilidad digital en la Universidad EAN, el 15 de agosto de 2024 en Bogotá, Colombia (Foto de Diego Cuevas/Getty Images)
Francia Márquez. | Foto: Getty Images

Además, expresó: “Solicitamos a los organismos intergubernamentales humanitarios activar de inmediato la verificación, acompañamiento y protección, garantizando acceso consular, comunicación con sus familias y retorno seguro”.

“La ayuda humanitaria salva vidas y alivia el sufrimiento. Aunque mis palabras puedan sonar repetitivas, no descansaré en alzar la voz en favor de la vida, la dignidad, la paz y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales”, recalcó Márquez.

Pero esa publicación de la vicepresidenta generó una ola de reacciones en las redes sociales, especialmente en la plataforma X.

Varios usuarios le pidieron a Francia Márquez que no olvide a las regiones de Colombia que están atravesando dificultades en materia de orden público, como el departamento del Cauca.

“Por qué no expresa la misma preocupación por los colombianos azotados por la violencia en el Cauca, en el Catatumbo, en Buenaventura o Chocó, ¿por qué no se moviliza para ayudarlos?”, expresó un internauta.

Otro le pasó una fuerte factura: “Le parece sagrada la bien de Gaza, pero la vida del Cauca no le importa”.

También señalaron: “Ahora hágalo por el Cauca”.

“Oiga Sra. vicepresidenta, usted ya levantó el puño por las familias del Cauca que sufren los constantes ataques de los terroristas guerreros del ELN y disidentes de las FARC. Su discurso quedó en bla, bla, bla”, insistió finalmente otro usuario de X.

