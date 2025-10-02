El Gobierno nacional y, especialmente, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha radicalizado su postura en contra de Israel, en medio del conflicto en Oriente Medio.

Esta semana, el mandatario colombiano ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, luego de que se enterara de la detención de dos colombianas que iban en una flotilla humanitaria a Gaza.

Pero también se conocieron otras voces en el Gobierno. Fue el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, quien publicó un post en el que rechazó esa detención.

“Como vicepresidenta de Colombia, mujer y madre, reafirmo que la vida es sagrada. Expresamos profunda preocupación por las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, y por todas las personas de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza”, posteó la alta funcionaria del Gobierno nacional.

Francia Márquez. | Foto: Getty Images

Además, expresó: “Solicitamos a los organismos intergubernamentales humanitarios activar de inmediato la verificación, acompañamiento y protección, garantizando acceso consular, comunicación con sus familias y retorno seguro”.

“La ayuda humanitaria salva vidas y alivia el sufrimiento. Aunque mis palabras puedan sonar repetitivas, no descansaré en alzar la voz en favor de la vida, la dignidad, la paz y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales”, recalcó Márquez.

Como Vicepresidenta de Colombia, mujer y madre, reafirmo que la vida es sagrada. Expresamos profunda preocupación por las colombianas Manuela Bedoya, Luna Barreto y por todas las personas de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza. Solicitamos a los organismos intergubernamentales… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) October 2, 2025

Pero esa publicación de la vicepresidenta generó una ola de reacciones en las redes sociales, especialmente en la plataforma X.

Varios usuarios le pidieron a Francia Márquez que no olvide a las regiones de Colombia que están atravesando dificultades en materia de orden público, como el departamento del Cauca.

“Por qué no expresa la misma preocupación por los colombianos azotados por la violencia en el Cauca, en el Catatumbo, en Buenaventura o Chocó, ¿por qué no se moviliza para ayudarlos?”, expresó un internauta.

Porque no expresa la misma preocupación por los colombianos azotados por la violencia en el Cauca, en el cata tumbo, en buenaventura o choco, porque no se moviliza para ayudarlos??? — D H (@didalgo) October 2, 2025

Otro le pasó una fuerte factura: “Le parece sagrada la bien de Gaza, pero la vida del Cauca no le importa”.

Le parece sagrada la bien de gaza pero la vida del cauca no le importa — Carlos Chica Martine (@carloschicamart) October 2, 2025

También señalaron: “Ahora hágalo por el Cauca”.

Ahora hágalo por el Cauca — Sebastian Botero (@sebois22) October 2, 2025

“Oiga Sra. vicepresidenta, usted ya levantó el puño por las familias del Cauca que sufren los constantes ataques de los terroristas guerreros del ELN y disidentes de las FARC. Su discurso quedó en bla, bla, bla”, insistió finalmente otro usuario de X.