Le refrescan la memoria a Petro cuando era candidato: “Duque metido en Ucrania y Rusia cuando debe resolver guerra en Arauca”

El presidente Petro recientemente propuso ante la ONU un “ejército de la humanidad” para liberar a Palestina.

Redacción Nación
3 de octubre de 2025, 4:00 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de Colombia.

El presidente Gustavo Petro ha venido insistiendo en varios escenarios que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Por lo tanto, la semana pasada, en su intervención ante la Asamblea de Naciones Unidas, el jefe de Estado colombiano propuso un “ejército de la humanidad” para liberar a Palestina.

“Es el momento de la acción; hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina; y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy", dijo el presidente Petro.

Contexto: Le preguntaron a senadora petrista si se va a enlistar para ir a luchar por Palestina y su respuesta fue tajante

Y así como hizo dicho pronunciamiento ante la ONU, el mandatario es bastante activo en la red social X, en la que comparte mensajes sobre las acciones militares de Israel en Palestina.

Por lo tanto, dado el interés del presidente sobre lo que ocurre en Palestina, mientras en varias zonas de Colombia los grupos armados asesinan a pobladores y generan zozobra, hay quienes lo cuestionan y le piden que se ocupe de los problemas internos.

Contexto: Galán criticó los desmanes durante las protestas propalestinas y lanzó un dardo a Petro: “El país merece que se pronuncie”

Precisamente, esta mañana de viernes. 3 de octubre, la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, le refrescó la memoria al presidente Petro, cuando este era aspirante para llegar a la Casa de Nariño y lo llamó “hipócrita”.

En medio de un debate presidencial que se llevó a cabo en marzo de 2022, a Petro le consultaron qué había querido decir con la frase “Qué Ucrania ni que ocho cuartos”.

Al respecto, Petro respondió en ese momento: “Ocho cuartos no se refiere a Ucrania, se refiere a Duque. Ahí quedó clarito y lo expliqué. ¿Qué hace Duque, metido en Ucrania y Rusia, cuando debe resolver la guerra en Arauca? Uno tiene autoridad moral para irse a meter en un conflicto internacional lejano si resuelve la guerra en su propio país”.

