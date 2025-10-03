El presidente Gustavo Petro ha venido insistiendo en varios escenarios que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Por lo tanto, la semana pasada, en su intervención ante la Asamblea de Naciones Unidas, el jefe de Estado colombiano propuso un “ejército de la humanidad” para liberar a Palestina.

“Es el momento de la acción; hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina; y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy", dijo el presidente Petro.

Y así como hizo dicho pronunciamiento ante la ONU, el mandatario es bastante activo en la red social X, en la que comparte mensajes sobre las acciones militares de Israel en Palestina.

Por lo tanto, dado el interés del presidente sobre lo que ocurre en Palestina, mientras en varias zonas de Colombia los grupos armados asesinan a pobladores y generan zozobra, hay quienes lo cuestionan y le piden que se ocupe de los problemas internos.

Precisamente, esta mañana de viernes. 3 de octubre, la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, le refrescó la memoria al presidente Petro, cuando este era aspirante para llegar a la Casa de Nariño y lo llamó “hipócrita”.

En medio de un debate presidencial que se llevó a cabo en marzo de 2022, a Petro le consultaron qué había querido decir con la frase “Qué Ucrania ni que ocho cuartos”.